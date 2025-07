Mort de Philippe Vaillant : comment Anne Roumanoff rend hommage à son ex-mari

Anne Roumanoff traverse un moment douloureux. Ce mardi 2 juillet 2025, l’humoriste a annoncé la disparition de son ex-mari, Philippe Vaillant, à l’âge de 70 ans. Père de leurs deux filles et figure importante du monde du spectacle, il laisse derrière lui un immense héritage artistique et familial.

Un message sobre pour une grande douleur

C’est sur Instagram qu’Anne Roumanoff a choisi de faire part de cette triste nouvelle. Pas de long discours, juste une photo accompagnée de quelques mots : « Merci pour vos pensées. » Sobre, pudique, mais touchant. Philippe Vaillant n’était pas seulement son ancien mari, c’était aussi un partenaire de vie et de carrière. Ensemble, ils ont partagé plus de vingt ans de complicité, tant sur le plan personnel que professionnel.

Philippe Vaillant, au-delà d’être connu comme « le mari d’Anne Roumanoff », était aussi une pointure discrète du showbiz. Producteur et agent artistique, il a accompagné près de 250 artistes tout au long de sa carrière. Ce passionné, qui avait lancé sa propre société de production avant la trentaine, s’était tourné dans les années 90 vers la scène humoristique. Un choix gagnant, puisque ses collaborations ont marqué les plus belles pages de l’humour français.

On lui doit d’avoir propulsé ou soutenu les carrières de personnalités comme Laurent Gerra, Laurent Ruquier, Virginie Lemoine, Kev Adams ou encore Arnaud Tsamère. Un casting digne des moments cultes de la Star Ac’, saison Sofiane-Solène, c’est dire s’il avait le nez pour repérer les talents bien avant tout le monde.

À voir Perte de repères ? Comment Kendji Girac s’appuie sur la foi et la culture pour rester aligné

Un papa adoré, une page qui se tourne

De leur histoire, Anne et Philippe ont eu deux filles : Alice et Marie. L’une est créatrice de mode, l’autre productrice, deux univers proches de celui de leurs parents. Dimanche, elles ont elles aussi choisi Instagram pour rendre hommage à leur père avec des clichés souvenirs et des mots pleins d’émotion. Une façon de célébrer l’homme qu’il a été et de partager leur chagrin avec ceux qui l’ont connu.

Philippe Vaillant laisse derrière lui une famille unie, malgré les épreuves, et des amis nombreux. Son nom, souvent resté dans l’ombre pour laisser briller les projecteurs sur les autres, restera à jamais lié à l’histoire contemporaine de l’humour en France. Sa disparition touche autant l’intime que le public.

Une figure discrète mais essentielle du show business

Le monde du spectacle pleure un grand discret. À l’époque où tout se filme et où chaque clash de Love Island fait le buzz, Philippe Vaillant appartenait à une génération d’hommes de l’ombre, de ceux qui préfèrent faire réussir les autres plutôt que de s’exposer. Pourtant, son influence était réelle et palpable, et ce sont des générations entières d’artistes qui lui doivent une partie de leur succès.

Il était ce genre de personne qui fait que tout roule en coulisse, que les paillettes brillent sur scène et que les carrières prennent leur envol, sans jamais chercher à tirer la couverture à lui. Une vraie pépite.