Mort tragique de Diogo Jota : ce qui s’est vraiment passé en Espagne

Le monde du football est en deuil. Diogo Jota, attaquant portugais de Liverpool et figure emblématique de sa génération, est décédé dans un tragique accident de voiture le 3 juillet 2025 en Espagne. Son frère, André Silva, également footballeur, a lui aussi perdu la vie dans ce drame soudain qui a bouleversé les fans du monde entier.

Un accident brutal en Espagne

Le drame s’est produit en fin de journée sur une autoroute de la province de Zamora, dans le nord-ouest de l’Espagne, à quelques kilomètres de la frontière portugaise. Diogo Jota, 28 ans, se trouvait à bord d’une voiture avec son frère, André Silva, 25 ans, lorsque le véhicule a subi une violente collision. Les secours arrivés sur place n’ont rien pu faire, les deux frères sont décédés sur le coup.

Ce qui rend l’accident encore plus bouleversant, c’est que Jota ne devait pas voyager par la route ce jour-là. Récemment opéré, son médecin lui avait déconseillé de prendre l’avion. Il avait donc fait le choix de revenir en Angleterre par la route, via le port de Santander, pour rejoindre Liverpool. Un enchaînement de circonstances tragique qui glace le sang.

Un couple emblématique et une histoire d’amour solide

Derrière la star du ballon rond, il y avait surtout un homme amoureux. Diogo Jota venait de se marier dix jours avant sa disparition avec sa compagne de toujours, Rute Cardoso. Leur love story, qu’on croirait écrite pour une série Netflix, avait commencé sur les bancs du lycée à Porto. Ensemble depuis 2013, ils formaient un couple uni et complice, parents de trois enfants.

Rute l’a accompagné dans toutes les étapes de sa carrière, n’hésitant pas à quitter le Portugal et tout ce qu’elle connaissait pour le suivre en Angleterre quand il avait signé à Wolverhampton. Il y a quelques jours, elle partageait une photo de leur mariage, écrivant « Mon rêve est devenu réalité ». Jota avait répondu tendrement : « Non, c’est moi le plus chanceux ». Ce message résonne aujourd’hui comme un adieu bouleversant.

Une carrière impressionnante à seulement 28 ans

Sur le terrain, Jota laissait une empreinte forte, un peu comme Julien au dernier Conseil de Koh Lanta : discret, mais redoutable. Lancé au FC Paços de Ferreira, révélé au Portugal puis propulsé en Premier League, il avait enchaîné les performances de haut niveau à Wolverhampton avant de rejoindre Liverpool.

Avec les Reds, il remporte notamment deux titres de champion d’Angleterre et dispute une finale de Ligue des Champions en 2022. En sélection, il brille aussi : avec le Portugal, il décroche une Ligue des Nations en 2019, puis une autre en juin 2025, quelques semaines seulement avant sa disparition. Une étoile montante, pleine de promesses, partie bien trop tôt.

Un torrent d’émotions sur les réseaux

La nouvelle a secoué le monde du football et les réseaux se sont embrasés dès l’annonce officielle. Jota était très actif sur Instagram, souvent en train de partager des moments de vie avec sa famille ou ses coéquipiers. Les hommages pleuvent, venus de tous les coins du globe : anciens partenaires, clubs, fans ou anonymes. L’un des plus poignants est sans doute celui publié par le club de Liverpool, qui parle d’un « joueur exceptionnel et d’un homme admirable ».

Sur Twitter, les hashtags #RIPJota et #ForçaRute se sont imposés rapidement dans les tendances. Une vague de solidarité s’est aussi manifestée pour la famille, notamment pour Rute et leurs trois enfants, laissés dans une douleur immense.

Diogo Jota rejoint ainsi la liste, trop longue, des sportifs partis trop tôt. Mais son nom, lui, ne sera pas oublié de sitôt par ceux qui l’ont vu jouer, aimer et sourire.