Perte de repères ? Comment Kendji Girac s’appuie sur la foi et la culture pour rester aligné

À 29 ans, Kendji Girac a bien grandi depuis ses débuts dans The Voice. Entre son rôle de papa pour la deuxième fois, son amour indéfectible pour sa culture gitane et sa foi profonde, l’artiste poursuit son chemin avec sincérité. Portrait d’un musicien qui brille sans jamais renier ses valeurs.

Une vie de famille bien remplie

En devenant père pour la seconde fois, Kendji prend encore un peu plus de hauteur. Celui qu’on a découvert à guitare à la main et au sourire solaire goûte désormais aux joies d’une vie de famille discrète mais solide. Même s’il reste assez pudique sur sa vie privée, il ne cache pas son bonheur d’élargir sa tribu.

Sa paternité semble d’ailleurs renforcer son envie de transmettre, à la fois à ses enfants et à son public. Respect, solidarité, foi : des valeurs qui résonnent autant dans ses chansons que dans son quotidien. Entre deux concerts, il veille à garder les pieds sur terre, toujours entouré des siens.

Depuis ses débuts, Kendji n’a jamais triché. Issu d’une famille gitane, il n’a de cesse de valoriser son héritage et de casser les clichés. Dans une interview donnée à Libération en 2015, il remettait gentiment les pendules à l’heure : non, les gitans ne volent pas et ne boivent pas, non, ce n’est pas une communauté hors-la-loi.

Loin des stéréotypes, il apporte un regard de l’intérieur, sans filtre mais avec bienveillance. Ce travail de réhabilitation, il le fait naturellement, en vivant simplement selon les principes appris depuis l’enfance. Un vrai coup de maître dans un showbiz où tout va souvent très vite.

La foi comme boussole

Si Kendji n’est pas du genre à lire des piles de romans, il garde toujours la Bible en ligne de mire. Il ne s’en cache pas, Dieu occupe une place centrale dans sa vie. “Il faut avoir peur de Dieu”, disait-il franchement, convaincu que beaucoup des choses qui secouent notre monde y sont déjà écrites : orgueil, trahison, appât du gain…

Cette spiritualité ancrée l’aide à rester fidèle à lui-même, même quand le succès l’éloigne parfois des siens. Pour lui, croire ce n’est pas juste prier, c’est respecter des règles de vie simples et justes, qu’il applique au quotidien comme un guide moral.

Pas facile de s’y retrouver quand on est plus accordéon que Assemblée nationale. Kendji a beau être citoyen engagé dans l’âme, il avoue que la politique, c’est un peu trop flou pour lui. Il aimerait voter plus souvent, mais peine à saisir tous les enjeux.

Alors forcément, il préfère se concentrer sur ce qu’il maîtrise : la musique, le partage et la scène. Et franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Entre un débat parlementaire et un duo avec Vianney, on sait tous ce qu’on choisirait.

Une authenticité qui fait la différence

Dans un paysage musical souvent très formaté, Kendji détonne. Il ne cherche pas à surfer sur les tendances TikTok ou à clasher pour buzzer. Il avance à son rythme, avec sa guitare, son accent du Sud-Ouest et son franc-parler.

Et quand on voit qu’il a encore cartonné avec son dernier album et qu’il a ému tout le monde dans Les Enfoirés, on se dit que la recette fonctionne toujours aussi bien. C’est peut-être ça, le vrai secret : rester soi-même, peu importe le nombre de vues.

Et entre nous, c’est franchement pépite.