Téléréalité toxique : comment Haneia a trouvé la paix

Haneia, ex-star sulfureuse de télé-réalité, a totalement bouleversé sa vie. Exit les clashs, les bikinis et les dramas sur fond de coucher de soleil à Dubaï. Elle vit désormais aux États-Unis, mariée, maman de jumeaux et… mormone. Dans une interview très intime, elle raconte sa renaissance spirituelle. Spoiler : c’est du lourd.

Haneia a tout quitté pour l’Amérique (et l’amour)

Oui oui, tu as bien lu. L’ancienne candidate de La Villa des Cœurs Brisés a troqué les placements de produits pour une vie bien plus spirituelle. Dans un reportage signé Jeremstar, elle confie avoir eu une révélation qui l’a menée direct à Salt Lake City, capitale du mormonisme. Une rencontre mystique avec un prophète vivant lui aurait ouvert les yeux sur sa vraie voie.

Et là, plot twist digne des Cinquante : quelques semaines après cette expérience, elle tombe sur celui qui deviendra son mari. Quatre mois plus tard, paf, elle dit “oui” à l’Américain de sa vie. Depuis, elle a fondé une famille et accueille avec lui des jumeaux. Autant dire qu’elle est loin du confessionnal de Secret Story.

Une nouvelle foi et une paix intérieure

Si Haneia affirme s’épanouir dans sa nouvelle vie, c’est aussi grâce à sa conversion au mormonisme. Selon elle, cette religion lui a apporté une paix intérieure qu’elle ne trouvait nulle part ailleurs.

Fini les angoisses de notifs Insta et les dîners en robe ultra moulante. Elle évoque aujourd’hui des journées centrées sur sa famille, sa foi et le respect de son corps. Un vrai 180, comme dirait Léana dans Love Island.

La télé-réalité ? “Indécente”, selon elle

Revenant sur son passé à la télé, Haneia n’y va pas avec le dos de la cuillère. Elle explique que ce monde “n’est plus du tout en accord avec ses valeurs”. Elle ne se reconnaît plus dans celle qu’elle était, ni dans les tenues parfois très sexy qu’elle portait à l’écran. Aujourd’hui, elle les considère comme provocantes et inappropriées à ses yeux.

Mais loin de cracher dans la soupe, elle se montre aussi reconnaissante. Elle reconnaît que cette période, aussi critiquable soit-elle, lui a permis de grandir, de réfléchir et de devenir la femme qu’elle est aujourd’hui. En gros, son parcours chaotique lui a tout appris.

Elle dénonce les abus et l’hypersexualisation

Côté coulisses, Haneia lève le voile sur une réalité moins glowy. Elle raconte avoir cru longtemps que l’infidélité était une norme chez les hommes, surtout dans ce milieu. Et pour cause : dans de nombreuses émissions, les tromperies sont presque un sport national.

“L’instinct primaire est valorisé” déclare-t-elle

Ce comportement dessert surtout les femmes

La glorification du bad boy infidèle lui paraît toxique

Elle estime que ce genre de comportement est nocif, et que la glorification du bad boy infidèle fait bien plus de mal que de buzz. C’est d’ailleurs son mari fidèle qui lui aurait montré qu’être trompée n’a rien de normal ni acceptable. Merci à lui, parce qu’il fallait le dire.

Haneia : une nouvelle femme, loin des projecteurs

Aujourd’hui, elle ne veut plus entendre parler de micro HF planqué sous un maillot ni de villas en Espagne truffées de caméras. Haneia se dit transformée, alignée, et totalement apaisée. Sa vie s’écrit désormais sans scénario, sans script et (a priori) sans clash.

Un exemple qui prouve qu’on peut quitter le star system, laisser les dramas derrière soi et tout reconstruire. Comme quoi, tout le monde peut avoir sa rédemption, même les personnalités polémiques du petit écran. Et ça, c’est pépite.