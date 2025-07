Squid Game version française : 6 jeux d’enfance détournés en épreuves mortelles

Et si Squid Game avait lieu… en France ? Le jeu de survie coréen qui nous avait tous tenus en haleine en 2021 pourrait bien connaître une adaptation bien de chez nous. Imaginons un peu : six jeux d’apparence anodine, une touche bien franchouillarde et une issue toujours aussi fatale. Voilà à quoi pourrait ressembler cet improbable spin-off.

Quand les kermesses virent au cauchemar

Pour ouvrir le bal sanglant, rien de tel qu’une bonne vieille course en sac. Vous voyez le truc ? Ces sacs de jute où on cale ses jambes pour sauter comme un kangourou du dimanche sur une ligne blanche. Sauf qu’ici, c’est simple : seuls les 300 premiers arrivés sont sauvés, les autres ? Éliminés. Fini les fou-rires de récré, place à un sprint de la peur où rater son atterrissage peut coûter… très cher.

Pool Renard Vipère : la cour de récré sous tension

La deuxième épreuve fait un clin d’œil à ce classique oublié des bacs à sable : renard-vipère-poule. Rebaptisé Pool Renard Vipère, le jeu se joue en trois équipes. Chaque équipe a le droit d’éliminer une autre, selon une logique circulaire, façon pierre-feuille-ciseaux. Le twist ? Un joueur touché est directement viré du jeu, sans pot de compote ni goûter. Et peu importe combien de joueurs restent à la fin : si ton équipe est décimée, ciao bye bye.

Balle au prisonnier extrême : ça clashe sévère

La troisième manche monte encore d’un cran. Une partie de balle au prisonnier sauce Squid Game, où chaque balle lancée est synonyme de mort immédiate. Deux équipes s’affrontent, mais pas question de jouer collectif trop longtemps. Seule la team victorieuse évite l’exécution complète. Résultat ? Trahisons, alliances dans le dos et fausses passes à gogo : tout est bon pour survivre une manche de plus.

Pétanque fatale : le pastis en moins

À la quatrième épreuve, les choses ralentissent un peu… mais pas pour se détendre. Cette fois, les candidats se retrouvent face à face pour une partie de pétanque ultra stressante. Le plus précis continue, l’autre est éliminé net. Du suspens, du sang-froid et plus aucune place pour les boulettes. Un bel hommage à notre art de vivre, mais version survival game. Définitivement pas la pétanque du dimanche avec les tontons dans le Sud.

Marelle démoniaque : chaque saut est un risque

Retour en enfance, mais ambiance terreur. La cinquième épreuve transforme la marelle en piège mortel. Certaines cases sont piégées : tu sautes dessus, tu tombes dans le vide. Oui, oui, comme dans l’épisode du pont de verre de la série originale. Les joueurs n’ont qu’une seule chance : repérer les erreurs des autres pour avancer. Un vrai numéro d’équilibriste avec la mort qui guette au moindre faux pas.

Chaises musicales mortelles : c’est pépite… sauf si tu perds

La dernière manche est peut-être la plus tordue psychologiquement. Imagine une ronde de chaises musicales, comme dans les goûters d’anniversaire, mais où chaque arrêt de la musique voit un joueur disparaître à jamais. Pas le temps de rigoler : la tension est à couper au couteau, surtout quand tu réalises que la chaise que tu vises pourrait être la dernière. Un duel final ultra cruel, où seul le plus malin – ou le plus chanceux – repartira vivant.

Un jeu d’enfants… en apparence seulement. De quoi rendre Les Cinquante version W9 presque doux en comparaison.

