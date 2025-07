Comment Soraya Riffy a survécu à un braquage d’une extrême violence

Frissons à Marseille. L’influenceuse Soraya Riffy a vécu l’enfer vendredi soir dans son propre appartement. Sauvagement agressée, ligotée et bâillonnée, elle a également exprimé des doutes sur une possible agression sexuelle. Une affaire glaçante qui secoue autant ses abonnés que les autorités, bien décidées à faire toute la lumière.

Un piège tendu à son propre domicile

Il est aux alentours de 19h30 ce vendredi soir lorsque Soraya Riffy, bien connue sur Instagram pour ses partages de looks, sorties au soleil et vidéos lifestyle, rentre d’une virée en bateau. Un moment de détente qui tourne au cauchemar en quelques minutes. Alors qu’elle répondait tranquillement à ses abonnés après sa douche, on frappe à sa porte.

Personne derrière le judas. Une voix calme se fait entendre, prétendant avoir perdu ses clés. Confiance fatale. À peine la porte ouverte, c’est la violence pure qui s’abat sur Soraya : un coup brutal au visage, saignements abondants, puis deux hommes s’introduisent chez elle, l’un étant cagoulé.

S’en suit une scène digne d’un thriller, sauf que là, on n’est pas dans Les Cinquante : Soraya est ligotée avec du ruban adhésif orange, bâillonnée, puis déplacée de pièce en pièce pendant que les agresseurs fouillent avec acharnement son appartement. Le tout avec un long couteau et des cutters en main. La pression est énorme, la star des réseaux entend qu’ils veulent 50 000 euros. Mais elle n’a pas cette somme.

Un calvaire de plus d’une heure

Trop serrée, incapable de respirer correctement, Soraya commence à convulser puis perd connaissance. Lorsqu’elle reprend ses esprits, elle se rend compte de multiples blessures sur les mains. Pire, elle pense avoir été violée. Rien n’est encore confirmé, mais l’effroi est bien là. Elle poste plus tard : « Je ne sais pas si j’ai été violée ». Le doute est insupportable.

Les deux voleurs fouillent tout, toujours convaincus qu’elle cache une grosse somme d’argent liquide. Elle leur propose sa voiture et son portefeuille à la place. Après une heure quinze d’horreur, Soraya parvient finalement à se libérer, grâce au liquide de produits ménagers que les agresseurs ont déversé sur elle. Un réflexe salvateur : elle fonce chez un voisin chercher du secours.

Un butin dérisoire pour une violence extrême

Le duo repart avec quelques objets de valeur : une montre Rolex, un bracelet Cartier, des sacs de luxe (en fait des contrefaçons), et les clés de voiture et d’appartement de Soraya. Sa voiture sera retrouvée garée en bas de chez elle. Niveau discrétion, on repassera.

Les secours et la police arrivent vers 21 heures. Un examen médical est effectué. La jeune femme explique ressentir des douleurs qui la font craindre d’avoir subi une agression sexuelle pendant son évanouissement. Son témoignage bouleversant sur Instagram a déjà fait réagir des milliers de personnes via des messages de soutien.

Une cible depuis plusieurs mois

Maître Tom Michel, l’avocat de Soraya, n’y va pas par quatre chemins : « Un acte de barbarie ». Il révèle que ce n’est pas la première fois que sa cliente est visée. Il y a trois mois, elle avait été frappée violemment par une voisine, et avait déjà informé les autorités de menaces à son égard. L’alerte, visiblement, n’a pas suffi.

Me Michel appelle aujourd’hui la justice à faire son travail et à rapidement identifier les responsables de cet acte inqualifiable. Soraya, elle, tente tant bien que mal de se reconstruire après ce choc. Une chose est sûre : son courage impressionne.