Stéphanie de Monaco veut quitter les projecteurs ? Sa vraie raison enfin dévoilée

Stéphanie de Monaco a décidé de lever le pied. Lors du gala 2025 de Fight Aids Monaco, la princesse a surpris tout le monde avec un discours émouvant, dans lequel elle annonce vouloir sortir de la lumière médiatique. Une petite bombe pour les fans de la famille princière, mais surtout, un choix qui lui ressemble.

Une soirée pleine de cœur et de symboles

Le 5 juillet 2025, le rocher brillait autrement. Stéphanie de Monaco, entourée de ses enfants Camille Gottlieb, Louis Ducruet et son épouse Marie, ainsi que de son frère Albert II, a tenu à faire du gala Fight Aids Monaco un moment aussi élégant qu’humain. Même si elle n’a plus l’habitude des projecteurs, ce soir-là, toutes les caméras étaient braquées sur elle.

Ce n’était pas seulement une levée de fonds pour son asso de cœur mais un tournant. Dans son discours, Stéphanie a glissé une phrase qui a fait tilt : « Je ne vois plus l’intérêt de parler de moi ». Une façon simple et sincère de poser les choses : la com expos, c’est terminé pour elle. Mais l’engagement, lui, continue à fond les ballons.

C’est pas qu’elle tire sa révérence, c’est surtout qu’elle Passe le flambeau avec style. Et franchement, vu la classe et l’émotion qu’elle a dégagées ce soir-là, c’est pépite.

Une retraite médiatique bien méritée

Stéphanie fête ses 60 ans cette année et elle n’a jamais eu besoin d’en faire des caisses pour qu’on parle d’elle. Dans les paillettes depuis toujours, elle ne s’est pourtant jamais laissée enfermer dans une étiquette. Ex-chanteuse, militante, maman ultra investie, elle a toujours fait les choses à sa manière.

Dans ses mots, pas de drame ni de pathos, juste une envie assumée de passer à autre chose : « J’ai 60 ans, j’ai le sentiment d’avoir suffisamment donné et, surtout, d’avoir dit tout ce que j’avais à dire. » Traduction ? Elle a tout donné, elle en est fière, et maintenant, elle veut autre chose.

Son objectif est clair : continuer à faire vivre Fight Aids Monaco, peut-être en prenant plus de recul, mais toujours en gardant le cap sur leur mission : mettre fin au sida d’ici 2030. Un rêve ambitieux, mais porté avec foi et détermination.

Des enfants déjà prêts à assurer la relève

Même si elle s’éclipse un peu, Stéphanie n’abandonne pas le navire. Au contraire, elle mise tout sur la nouvelle génération. Ses enfants, élevés dans l’amour de la solidarité et l’action, semblent déjà prêts à prendre la suite du combat. Camille Gottlieb en tête s’impose de plus en plus comme une voix forte dans le monde de la prévention et de la sensibilisation, tandis que Louis Ducruet et son épouse Marie ne sont jamais bien loin quand il s’agit de soutenir la famille et les grandes causes.

On pense forcément à la Star Academy, où les enfants des stars prennent parfois plus de lumière que les parents. Là, c’est pareil, mais version Palais. Pas de show, pas de strass trop brillants, mais un véritable passage de relais, tout en discrétion comme leur mère l’a toujours voulu.

Une princesse fidèle à elle-même

Alors c’est officiel : Stéphanie compte bien sortir doucement du cadre. Pas totalement absente, mais moins présente dans les médias. Et comme elle le dit avec humour et tendresse : « C’est l’heure de ma retraite. Je l’ai bien méritée, non ? » On aurait envie de lui répondre en chœur : oui, carrément.

Toujours loin du blabla people, Stéphanie fait sa révolution en douceur. Elle montre qu’on peut être princesse sans faire la hola à chaque apparition. Son engagement reste intact, mais elle choisit de ne plus être la star du film.

En toute simplicité, elle nous rappelle que certaines voix se font entendre même quand elles parlent moins. Et franchement, ça, ça passe crème.