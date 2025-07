Décidément, Rachida Dati ne perd pas de temps quand il s’agit de balancer ce qu’elle pense, même sur les icônes nationales. Dans une déclaration qui fait déjà beaucoup de bruit, la ministre a visé Zinédine Zidane, le qualifiant carrément “d’usurpation”. Autant dire que ça clashe sévère.

Zidane, “le bon Arabe qui ne dérange pas” selon Dati

C’est dans les colonnes du magazine Public que Rachida Dati s’est lâchée. Selon elle, Zinédine Zidane représenterait “le bon Arabe qui ne dérange pas”, soit une figure médiatique lisse, conforme, presque aseptisée. Elle n’a pas hésité à le qualifier de “creux”, balançant un avis pour le moins tranché sur l’ancienne star des Bleus.

Et ce n’est pas tout. L’actuelle ministre de la Culture a même osé la comparaison avec Karim Benzema, qu’elle cite comme “plus intéressant”. Un jugement qui, sans surprise, a déclenché une vague de réactions sur les réseaux. Comme quoi, même quand on parle football, la politique n’est jamais très loin.

Un clash de plus dans le CV de Rachida Dati

Ce n’est pas un secret : Rachida Dati n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Elle s’est déjà illustrée par le passé avec des déclarations bien punchy envers d’autres figures publiques. Sa méthode ? Dire haut et fort ce que beaucoup n’osent même pas chuchoter. Et ça, que ce soit contre des politiques, des starlettes du PAF ou des footballeurs.

Avec cette sortie sur Zidane, certains la trouvent courageuse, d’autres la jugent carrément provocante. Ce qui est sûr, c’est qu’elle ne laisse personne indifférent. Un peu comme quand Julien Tanti clash les candidats des Marseillais : ça balance, et tout le monde réagit.

Les vestiaires, un monde à part selon Robert Pirès

Si Dati met les pieds dans le plat côté image et identité, Robert Pirès, lui, avait déjà apporté un éclairage sur l’ambiance des vestiaires dans le foot. Dans une interview avec Mouloud Achour, l’ancien joueur avait expliqué que dans l’équipe de France de l’époque, les surnoms comme “le Portugais”, “l’Arabe” ou “le Sénégalais” étaient monnaie courante. Pour lui, il n’y avait rien de méchant là-dedans, c’était juste une manière de parler entre potes.

Cette vision old school du vestiaire vient en total décalage avec la sensibilité actuelle autour des questions identitaires. Et forcément, les propos de Dati viennent remettre un sérieux coup de projecteur sur la façon dont ces figures nationales sont perçues… et sur ce qu’on attend vraiment d’elles.

Une déclaration qui agit comme un coup de tonnerre

La sortie de Rachida Dati ne passe pas inaperçue, forcément. Elle mêle football, image publique, questions raciales et engagement politique, le tout dans une phrase choc. Suffisamment pour faire le buzz et ouvrir le débat. Dans le monde du sport comme dans la sphère politique, les réactions fusent.

Que pense-t-on vraiment de l’héritage de Zidane ? Est-il vraiment cette figure consensuelle comme le dit Dati, ou justement un symbole fort, tout en discrétion ? Le débat est lancé… et comme pour toute séquence de Secret Story, on a tous une théorie différente.