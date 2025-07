Mimie Mathy assume et répond sans détour sur ses idées politiques

Mimie Mathy vient tout juste de souffler ses 68 bougies le 8 juillet 2025. Si on la connaît surtout pour son rôle de Joséphine, l’ange gardien préféré des Français, elle n’est pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Et quand un certain homme politique l’a citée, elle a vite dégainé pour mettre les points sur les i.

Quand « Joséphine » devient politique malgré elle

En 2017, un épisode de « Joséphine, ange gardien » parlait d’un sujet rarement abordé sur TF1 : la gestation pour autrui, aussi appelée GPA. Dans l’histoire, une mère porteuse voulait finalement garder l’enfant qu’elle avait porté. Cela avait fait bondir Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui s’était empressé de critiquer l’épisode.

Son message ? Selon lui, la GPA serait une nouvelle forme « d’esclavage des femmes« , et l’épisode était une mauvaise pub pour cette pratique qu’il condamne fermement. Il n’a pas hésité à en faire un exemple pour appuyer son discours politique. Sauf que voilà, Mimie Mathy n’a pas franchement kiffé cette association.

À voir Elle a déjà tout ? 5 idées de cadeaux qui touchent vraiment une maman

La réponse cash de Mimie Mathy

Ni une ni deux, elle a pris la parole publiquement pour remettre les pendules à l’heure. Et comme on l’imagine bien, elle ne s’est pas laissée faire. Dans un message sans ambiguité, elle a balancé :

« Je ne tiens en aucun cas à être associée à cet homme politique capable de faire un pacte avec le Front National au moment des élections présidentielles. Merci à tous de ne pas faire l’amalgame. Bonne journée à tous. »

Une réponse claire, nette et sans détour. Sur les réseaux, ça a réagi fort. Certains ont salué son engagement, d’autres ont, comme toujours, trouvé à redire.

La guerre des tweets (et des piques)

Suite à cette sortie, les commentaires n’ont pas tardé à fuser. Certains internautes lui ont reproché de mêler politique et fiction, surtout dans une série familiale. D’autres l’ont accusée de mépriser une partie de son public, notamment les électeurs de droite ou d’extrême droite.

Nicolas Dupont-Aignan, pas ravi d’être remis à sa place, a répondu lui aussi, en la taclant sur son salaire par épisode. Sous-entendu ? Qu’elle ferait mieux de rester discrète au lieu d’insulter ceux qui la regardent et la font vivre. Ambiance tendue…

À voir Drames dans les concerts de Dua Lipa : comment faire attention

Pas de suite de la part de Mimie. Elle a dit ce qu’elle avait à dire, et elle est passée à autre chose. Classique.

Une prise de position qui rejoint d’autres artistes

Ce n’est pas la première fois que ça arrive. D’autres figures publiques ont aussi clairement refusé d’être associées au Rassemblement national. Michel Drucker, par exemple, avait confié en 2019 n’avoir jamais invité Marine Le Pen dans « Vivement Dimanche » et ce, par conviction personnelle.

Plus récemment, on a vu d’autres célébrités faire des sorties publiques contre l’extrême droite, surtout à l’approche des élections. Dans le genre, ça clashe sévère, mais toujours au nom des valeurs qu’ils défendent.

Déjà dans la Star Academy en 2022, plusieurs artistes invités n’avaient pas caché leur position contre l’extrême droite en pleine période de présidentielle. Comme quoi, la scène ou le petit écran, ça peut aussi devenir un terrain d’opinion.