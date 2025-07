Drames dans les concerts de Dua Lipa : comment faire attention

Au Royaume-Uni, plusieurs incidents inquiétants ont entaché des concerts de Dua Lipa, où certains individus malintentionnés profitent de la foule pour filmer sous les jupes et harceler des spectatrices. Une patrouille spéciale a donc été déployée pour veiller sur les fans, souvent jeunes et vulnérables dans ces événements XXL, soulignant la nécessité de mesures de sécurité accrues durant ces grands rassemblements.

Une nuit de fête… qui vire au cauchemar pour certaines

Quand on va voir Dua Lipa en concert, on s’attend à chanter à tue-tête sur Levitating, danser les bras levés entre copines et savourer chaque minute de cette ambiance survoltée.

Malheureusement, certains opportunistes transforment ce moment magique en cauchemar pour plusieurs spectatrices. Comme l’a rapporté le journal The Guardian, des actes choquants comme le voyeurisme, les agressions ou encore le harcèlement sexuel ont été recensés dans le public de la chanteuse britannique.

Des “prédateurs” se fondent dans la foule et profitent du chaos des concerts pour agir en douce. Et oui, quand tout le monde est concentré sur les paillettes, la scène et les chorégraphies millimétrées, c’est plus simple de passer inaperçu… Flippant.

Une patrouille secrète pour démasquer les malfaiteurs

Face à la multiplication de ces comportements inacceptables, les autorités britanniques ont décidé de passer à l’action. Lors d’un concert de Dua Lipa chez nos voisins anglais, une équipe spéciale du nom de “Met” a été envoyée sur place. Leur mission ? Se mêler discrètement aux fans et repérer les prédateurs qui rodent pendant que tout le monde danse.

Composée de sept agents en civil, cette unité cible particulièrement les endroits stratégiques – genre les coins sombres, les zones de passage ou les espaces bondés – là où le danger est réel mais souvent invisible. Ils gardent un œil attentif sur les jeunes femmes, souvent victimes de ces gestes déplacés. L’objectif ? Bloquer les agresseurs avant même qu’ils passent à l’acte. En clair : une ambiance festive, oui, mais safe avant tout.

Un vrai wake-up call pour le monde des concerts

Cette mesure de sécurité ne concerne d’ailleurs pas que Dua Lipa. D’autres stars internationales comme Beyoncé, dont la tournée Renaissance a rassemblé des foules aussi folles que celles de la Star Ac’, bénéficient elles aussi de ce type de dispositif. Car malheureusement, ce type de comportement ne date pas d’hier, mais il est enfin pris au sérieux.

Aujourd’hui, il est vital de rappeler qu’un concert, c’est censé être un moment 100 % plaisir, sans avoir à se méfier de ses voisins de fosse. Et cette mesure est un petit pas pour les femmes… mais un grand pour la sûreté collective. Comme dirait Paga des Marseillais : “Faut que ça change, les gars, faut que ça change.”

