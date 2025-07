Dérapage choc de Delormeau : pourquoi ses stories signalent un mal-être alarmant

Matthieu Delormeau a encore fait parler de lui, et cette fois, c’est chaud, très chaud. L’ex-chroniqueur de TPMP a publié une vidéo intime sur Instagram, qui a rapidement affolé la toile. Ce dérapage n’est que le dernier épisode d’une période ultra compliquée pour lui, entre révélations sombres, humeurs instables et grosses menaces.

Une story Instagram jugée choquante

Mardi 8 juillet, les abonnés de Matthieu Delormeau ont eu la surprise – et le choc – de tomber sur une vidéo… carrément explicite. L’animateur de 50 ans s’y filme nu, touchant ses parties intimes. Oui, tu lis bien. Apparemment, la vidéo était censée être envoyée en privé, sauf qu’un sacré couac l’a rendue visible de tous pendant une demi-heure.

Certain(e)s ont cru à un bug, d’autres à un geste prémédité, mais tout le monde s’accorde à dire que c’était la gêne XXL. Ce n’est qu’après plusieurs avertissements de ses proches que Matthieu a supprimé la vidéo, ce qui a laissé largement le temps aux internautes de réagir… et pas toujours avec tendresse. Entre moqueries bien salées et messages inquiets, les réactions s’enchaînent sur X et Insta. Plusieurs followers pensent qu’il était sous l’effet de substances, pendant que d’autres y voient carrément un appel au secours. Bref, ça clashe sévère dans les commentaires.

Un passif déjà bien chargé

Ce coup d’éclat n’est pas isolé. Depuis qu’il a quitté C8, Delormeau semble en roue libre. En mars dernier, il avait livré une confession ultra lourde en expliquant avoir ruiné sa propre famille à 18 ans. À l’époque, il avait détourné des fonds liés aux mutuelles étudiantes pour financer ses soins de santé. Résultat : son père avait dû prendre un crédit pour couvrir les frais hospitaliers.

Cette confession douteuse et pas franchement glorifiante avait déjà semé le malaise chez beaucoup. Elle montrait un Delormeau fragile, rongé par ses vieux démons et bien loin de l’image du chroniqueur blagueur qu’on voyait sur TPMP. Une spirale pas vraiment fun qui le propulse aujourd’hui vers une zone bien sombre de sa vie perso.

Sur les réseaux, rien ne va plus

Depuis le début de l’été, Matthieu est aussi la cible de nombreux messages insultants, voire carrément menaçants. Et il n’a pas vraiment choisi de jouer la carte du détachement. Au contraire, il a annoncé sur ses réseaux qu’il s’était entouré d’un garde du corps pour se protéger. Ambiance ultra tendue.

Mais il ne s’est pas arrêté là. En réponse à certains commentaires jugés « insoutenables », il a menacé plusieurs internautes de les localiser grâce aux outils d’Instagram. Un comportement carrément flippant qui laisse penser qu’il ne supporte plus la pression ni la moindre critique. Cette dérive violente et parano soulève pas mal d’interrogations sur son état mental actuel.

Un ex-chroniqueur à la dérive

Même ses fans de la première heure commencent à s’inquiéter. Certains se demandent si tout cela n’est pas une façon désespérée de rester dans la lumière, surtout depuis qu’il ne fait plus la une des plateaux télé. Un peu comme certains candidats des Cinquante qui multiplient les embrouilles juste pour le buzz.

Matthieu Delormeau semble aujourd’hui pris dans une crise profonde, où frontières entre provoc’ et mal-être explosent littéralement. Ses publications deviennent de plus en plus borderline, alors que la réalité derrière l’écran pourrait être bien plus flippante qu’on ne l’imagine. Sur Insta, ce n’est plus vraiment des likes qu’il cherche, mais – qui sait – un vrai SOS.