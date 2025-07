Crise politique en France : comment Macron tente de regagner du poids à Londres

En pleine tempête politique en France, Emmanuel Macron a pris l’Eurostar pour une escapade diplomatique à Londres, la première du genre depuis dix-sept ans. Une visite pleine de symboles… et de frictions, autant sur le plan institutionnel que personnel. Même à Windsor, les gestes ne trompent pas et les observateurs sont aux aguets.

Une France bloquée et un président à l’arrêt

Depuis les élections législatives surprise de juillet, le pays est dans un flou politique total. L’Assemblée est suspendue, aucune majorité claire ne se dégage, et Gabriel Attal doit jongler avec un gouvernement de transition sans pouvoir réel. Bref, tout est gelé.

Le président Macron, lui, tente de garder le cap sans couler le navire. Une nouvelle dissolution de l’Assemblée ? Peu probable selon le politologue Philippe Moreau-Chevrolet, qui estime que Macron n’a clairement pas envie de rejouer la carte du chaos. Le game de la cohabitation avec Jordan Bardella et le RN était un pari risqué et il a viré au fiasco. Résultat : le président avance sur des œufs.

Sa gestion de la crise s’inscrit désormais dans une logique de maintien, pas d’impulsion. Et dans ce contexte ultra-tendu, chaque apparition officielle devient un événement scruté à la loupe. Encore plus quand elle se déroule chez les voisins britanniques, amateurs de traditions et de symboles.

Une escale londonienne sous haute tension

Le président a donc tenté de faire bonne figure à Londres, en misant sur la diplomatie pour montrer que la France reste dans la course. Et ça se voit : accueilli en grande pompe par Kate et William, puis invité à Windsor par Charles III et la reine Camilla, le chef de l’État a déroulé son discours comme dans un remake royal de Versailles.

Mais il ne s’agissait pas juste de serrer des mains et de faire des sourires : cette visite est jugée stratégique pour renforcer :

les liens franco-britanniques post-Brexit

et prouver que la France garde sa stature européenne

même avec un gouvernement en PLS

Macron, dans ses petits souliers à Westminster, a qualifié cette visite de “moment important” pour l’Europe. Un message fort, mais pas suffisant pour faire oublier les tensions autour de sa gestion nationale. Comme plusieurs anciens candidats de Secret Story, il donne le change en public, mais en coulisses, les alliances sont fragiles et les regards parlent plus que les mots.

Des gestes qui veulent tout dire

Et sur le plan du couple présidentiel, ça clashe (presque) sévère. Deux scènes ont particulièrement attiré l’attention, et les réseaux n’ont pas loupé une miette. D’abord, le geste de Macron envers Kate Middleton : un baisemain so romantic mais totalement hors protocole UK. Un move un peu osé, même si Charles III s’est amusé à calmer le jeu en embrassant à son tour la main de Brigitte.

Mais c’est surtout à la descente d’avion que la tension s’est fait sentir : Brigitte Macron a royalement ignoré la main tendue de son mari, préférant s’accrocher fermement à la rampe. Un petit moment glacé qui en dit long, surtout quand on se rappelle de ce petit vent en mai dernier au Vietnam, où elle avait déjà repoussé son mari lors d’un échange public. Disons que côté complicité, c’est pas Love Island à l’Élysée.

La symbolique de chaque geste prend une ampleur folle, surtout quand le couple est déjà critiqué ou moqué sur les réseaux pour son image lisse et un peu hors sol. Ici, l’apparence diplomatique se mêle aux crispations personnelles. Et aucun détail n’échappe aux regards aiguisés des commentateurs… ou du grand public.

Représenter une France en panne de cap tout en gérant une ambiance qui sent le froid entre deux poignées de main royales, c’est le défi XXL que Macron doit relever. Pas sûr que ça passe crème.