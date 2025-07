Agression traumatisante de Soraya Riffy : pourquoi elle quitte Marseille et les réseaux sociaux

Grosse frayeur pour Soraya Riffy. L’influenceuse marseillaise a été victime d’une effroyable agression à son domicile, le vendredi 4 juillet. Ligotée, frappée et menacée avec une arme, elle raconte l’enfer qu’elle a vécu. Traumatisée, elle annonce quitter définitivement Marseille et faire une pause sur les réseaux.

Une agression d’une violence inouïe

C’est une scène de cauchemar que Soraya Riffy ne pourra jamais oublier. Vendredi 4 juillet, en pleine journée, deux inconnus font irruption chez elle à Marseille. L’influenceuse, également infirmière, se retrouve subitement confrontée à l’horreur. D’après son propre témoignage, elle a non seulement été cambriolée, mais surtout battue avec une cruauté choquante.

Ligotée, rouée de coups, aspergée d’eau de Javel sur le visage et menacée avec une arme à feu, Soraya a également été blessée au cutter, notamment aux mains et au visage. Un passage à tabac ignoble qui lui laisse des séquelles physiques importantes et, surtout, un traumatisme profond.

Le choc est tel qu’elle raconte sur ses réseaux ne plus pouvoir dormir sans médicaments, sursautant au moindre bruit, submergée par des flash-back. “Je ne vais pas bien”, confie-t-elle avec émotion, quelques jours seulement après l’agression.

Sérieux butin, gros traumatisme

Les agresseurs ne sont pas repartis les mains vides. Le duo a pris le temps de voler des objets de luxe, dont un bracelet Cartier, deux sacs de grande marque, une montre Rolex et les clés de sa maison et de sa voiture. Des biens qui, pour Soraya, n’ont aucune comparaison possible avec l’horreur psychologique qu’elle a traversée.

Mais ce qui glace davantage encore, c’est ce qu’elle révèle ensuite : les médecins lui ont prescrit une trithérapie préventive en raison de signes laissant penser qu’elle aurait pu être violée pendant qu’elle était inconsciente. Rien n’est confirmé, mais cette possibilité ajoute une dimension encore plus sombre à cette attaque déjà terrifiante. L’enquête est bien évidemment en cours.

Bye bye Marseille pour de bon

Ce drame pousse Soraya à faire un choix radical : quitter Marseille, définitivement. Elle n’est pas la première à rebrousser chemin et fuir la cité phocéenne. Ces dernières années, plusieurs influenceurs ont pris la même décision, trop souvent confrontés à des agressions, des cambriolages ou des menaces. Et clairement, Soraya n’a plus envie de prendre le moindre risque.

Et non, ce n’est pas une question de “melon” ou de vie de château. Elle l’affirme avec force : elle mène une vie simple, bosseuse — elle cumule les métiers d’infirmière et d’influenceuse — et ne vit pas dans le bling-bling. Une réponse directe à ceux qui pensent que les influenceuses vivent dans une bulle dorée. Spoiler alert : c’est pas la villa des anges ici, et ça clashe sévère avec la réalité.

Pause réseaux pour panser les plaies

En plus de plier bagages, Soraya prend une autre décision importante : se retirer des réseaux sociaux, au moins pour un temps. Trop de stress, trop de peur, trop d’angoisse. Elle ne veut plus se montrer, confie avoir besoin de souffler, de se reconstruire, de retrouver un minimum de sérénité. On ne peut que respecter ça.

Ah et si tu pensais que ça lui ferait une pause “vacances” loin des stories Insta, détrompe-toi. Elle vit ça comme une nécessité vitale, pas comme un coup de com’. D’autant qu’en parallèle, elle continue son suivi médical et psychologique.

Clairement, cet été, la vraie épreuve, elle n’est pas dans Koh Lanta, elle est dans la vraie vie, et Soraya la surmonte avec un courage qui force le respect.