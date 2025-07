Concert d’Amir boycotté à Gardanne : pourquoi sa chanson pour la paix divise autant

Le chanteur Amir est au cœur d’une vive polémique à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, où il doit bientôt se produire lors d’un concert gratuit. En cause : ses origines israéliennes, son passé militaire et une chanson en duo avec Nazim, qui aborde le conflit israélo-palestinien. Ambiance tendue sous les projecteurs.

Une performance musicale qui divise

Prévu dans le cadre d’un événement local, le concert d’Amir, chanteur populaire connu pour ses balades pop depuis The Voice et l’Eurovision, ne fait pas l’unanimité. Si certains attendent déjà sa prestation avec impatience, d’autres appellent à son boycott pur et simple. Un syndicat local et le collectif citoyen Gardanne Biver jugent sa venue problématique, notamment en raison du contexte politique très tendu lié au conflit à Gaza.

Ce qui crispe particulièrement, c’est le passé militaire d’Amir. Avant sa carrière de chanteur, il a effectué son service obligatoire dans l’armée israélienne. Un engagement qu’il n’a jamais caché, tout comme son soutien à Tsahal, ce qui, dans le climat actuel, ne passe clairement pas crème.

Amir et Nazim : un duo qui fait parler

La chanson En face, sortie en 2024, est au centre de la tension. Interprétée en duo avec Nazim, chanteur franco-algérien révélé lui aussi par la scène française, le morceau délivre un message de paix entre Israéliens et Palestiniens, en posant une question simple mais percutante : « Si j’étais né à ta place, dans le camp d’en face, je t’aimerais moi aussi. »

Les deux artistes y évoquent une volonté de réconciliation, en refusant les caricatures ou les visions binaires. Mais ce ton pacifiste, bien qu’empreint de bonnes intentions, ne convainc pas tout le monde. Pour le collectif Gardanne Biver, cette chanson ne saurait « dissocier art et politique« , surtout quand elle concerne un sujet aussi brûlant.

Nazim, très actif sur Instagram, a pris la parole pour défendre leur projet. Il explique que ce titre est le fruit de dix ans d’amitié avec Amir, malgré leurs différences de parcours et d’origines. Pour lui, En face est une tentative honnête de rassembler et d’humaniser l’éternel conflit, sans se réfugier dans des postures naïves ou déconnectées.

Un concert qui ne sera pas annulé (mais qui fait débat)

Malgré les critiques, ni le collectif ni le syndicat n’ont demandé l’annulation du concert. Ils souhaitent plutôt ouvrir un débat public sur les prises de position des artistes invités sur scène. Pour eux, il s’agit aussi de questionner le rôle des artistes dans la société, surtout quand ils sont médiatisés et engagés personnellement sur des terrains sensibles.

Ce n’est pas la première fois qu’une personnalité de la scène musicale se retrouve confrontée à de telles controverses. Récemment, certaines figures de la Star Academy ont elles aussi été scrutées pour leurs opinions sur des sujets de société. Comme quoi, dans le showbiz, la neutralité, c’est parfois mission impossible.

Gardanne pourrait donc accueillir Amir dans une ambiance à la fois festive et tendue, entre fans conquis d’avance et militants aux regards critiques. Le micro est prêt, mais l’écho promet d’aller bien au-delà des enceintes.