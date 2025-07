Écarté des Animaux Fantastiques ? La réponse cash de Johnny Depp à Warner Bros

Johnny Depp revient sur son éviction choc des Animaux fantastiques, et clairement, il n’a pas mâché ses mots ! Dans une interview cash à The Telegraph, l’ex de Vanessa Paradis raconte comment Warner Bros l’a écarté du tournage alors qu’il incarnait déjà Grindelwald. Suspens, tensions et un gros chèque à la clé… on vous raconte tout.

Johnny Depp viré en plein tournage : la claque

C’était le grand méchant charismatique des deux premiers volets des Animaux fantastiques, et tout le monde s’attendait à le voir poursuivre dans le troisième film. Et là, bim, grosse surprise : Johnny Depp est remplacé par Mads Mikkelsen. À l’époque, les fans sont en PLS, et maintenant, on comprend mieux pourquoi. Interviewé par The Telegraph, Johnny balance que la production lui a demandé de démissionner… en plein tournage. Sympa l’ambiance sur le plateau !

Mais Johnny, même s’il a la réputation d’être un bad boy, n’a pas cédé. Sa réponse ? « Non, si vous voulez me dégager, faites-le vous-mêmes« . Ambiance Koh Lanta quand un candidat refuse d’abandonner malgré les galères. Résultat : tout s’est arrêté d’un coup. D’après lui, les producteurs voulaient carrément qu’il prenne sa retraite. Rien que ça.

À voir Concert d’Amir boycotté à Gardanne : pourquoi sa chanson pour la paix divise autant

Un départ amer mais pro jusqu’au bout

Même si on imagine bien qu’à l’intérieur il bouillait comme après une cérémonie ratée des Marseillais, il l’a joué pro. Johnny avoue avoir eu envie d’exploser mais a tenu bon. Sa réaction bien sentie ? « Allez vous faire foutre (…) vous pensez pouvoir me faire plus de mal que j’en ai déjà subi, vous vous trompez lourdement ». Petit tacle en finesse, mais toujours classe.

Parce que oui, il le sait, il a vécu le rejet, les polémiques, et le fameux procès contre le Sun qui lui a bien coûté en image. Mais pour autant, il n’a pas encaissé ça comme un simple clap de fin. Il rappelle que cette décision revient pile au moment où le jugement pour diffamation tombe contre lui. Timing chelou, vous avez dit ?

Un cachet méga XXL malgré tout

Ironie de l’histoire, malgré son éviction, il avait déjà tourné une journée entière. Et selon les clauses de son contrat, Warner Bros a dû lui payer l’intégralité de son cachet. Et accrochez-vous bien à vos balais magiques : entre 10 et 16 millions de dollars. Pour une journée. Rien que ça.

C’est donc un Grindelwald évincé mais extrêmement bien payé qui quitte la franchise. Et franchement, même si la scission est rude, y a de quoi se consoler. Mads Mikkelsen a pris la relève, avec un style différent qu’on a pu découvrir dans le troisième volet. Mais entre nous, le choc reste encore bien gravé pour les fans.

On se rappelle que dans les Cinquante, quand Mélanie Dedigama s’est fait trahir par une alliance surprise, elle aussi avait eu droit à une sortie pas franchement glorieuse. Comme quoi, que ce soit sur W9 ou à Hollywood, les stratégies tordues font toujours des ravages.

À voir Agression traumatisante de Soraya Riffy : pourquoi elle quitte Marseille et les réseaux sociaux