Serge Lama face à la perte de sa productrice : voici son hommage poignant

Serge Lama traverse un moment extrêmement douloureux. Le chanteur a perdu Diane Hébert, sa collaboratrice très proche et productrice de son spectacle hommage « LAMA – D’aventures en aventures ». Une disparition brutale qui frappe en plein cœur, alors même que plusieurs projets en l’honneur de l’artiste étaient en préparation.

Une disparition aussi poignante qu’inattendue

C’est sur Instagram que Serge Lama a dévoilé la triste nouvelle, laissant transparaître toute son émotion à travers des mots bouleversants. « Je suis dévasté, la vie est tellement brusque dans ses injustices » a-t-il écrit, avant de confier le choc de cette disparition soudaine : « Une heure avant on a un fou rire, une minute après on ne parvient même pas à pleurer. »

Les amoureux de la scène comprendront sans doute cette référence touchante au milieu du théâtre : « Comme le troisième coup au théâtre, c’est le coup du sort qui arrête net l’enthousiasme. » Une façon poétique et crève-cœur de rendre hommage à celle qui avait accompagné Serge Lama dans cette aventure artistique singulière.

Diane Hébert était bien plus qu’une productrice. Elle était une partenaire de confiance, une femme de l’ombre au rôle central, qui faisait tourner la machine avec une énergie précieuse et humaine. Pour Lama, c’était « notre Diane« , une présence lumineuse emportée bien trop tôt.

Un projet artistique à poursuivre coûte que coûte

Malgré le chagrin immense, Serge Lama le sait : Diane aurait voulu que le show continue. Alors pas question d’abandonner. Le spectacle « LAMA – D’aventures en aventures », pensé comme une célébration de sa carrière, doit désormais porter encore plus haut son ambition. En parallèle, une émission spéciale baptisée « Serge Lama Le Dernier Rappel », réalisée par France Télévisions, est en préparation.

Et pour ce grand moment télé, on retrouvera un joli casting d’artistes venus saluer la longue et puissante carrière du chanteur. Au programme :

Lara Fabian

Pascal Obispo

Zaz

Nana Mouskouri

Que du beau monde réuni pour un dernier tour de piste émouvant, à la hauteur de l’œuvre de Lama… et de la mémoire de Diane.

Serge Lama n’oublie pas celles et ceux restés derrière, pensant aux proches de Diane Hébert mais aussi à toute l’équipe du spectacle, à qui il adresse un message fort : « Portez ce projet à la hauteur de l’âme de Diane. » Il termine simplement, dignement, avec un mot doux mais ferme : « Courage« .

Et franchement, avec une telle classe en pleine douleur, on ne peut qu’imaginer le respect qu’avait Diane au sein de son entourage. On aurait clairement pu la voir comme le genre de femme solide et solaire qu’on adorerait voir dans Les 50. La grande dame du backstage à qui tout le monde demande conseil avant une épreuve, quoi.