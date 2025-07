Mort de Bun Hay Mean à Paris : ce que révèle l’enquête sur sa chute tragique depuis le 8e étage

C’est une nouvelle qui attriste tout le monde dans le monde de l’humour et du spectacle. Bun Hay Mean, figure bien connue du stand-up français et du grand public notamment pour sa prestation dans le film Astérix & Obélix : L’Empire du milieu, a été retrouvé mort à Paris ce jeudi matin. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de sa disparition.

Un drame au cœur de Paris

C’est dans le XVIIe arrondissement de Paris que les pompiers sont intervenus tôt ce jeudi matin. L’humoriste âgé de 43 ans aurait chuté du huitième étage d’un immeuble. Les circonstances exactes restent encore floues et les enquêteurs ne savent pas pour l’instant s’il s’agit d’un accident tragique ou d’un acte criminel. La police a immédiatement ouvert une enquête et les premiers éléments seront attentivement analysés dans les jours qui viennent.

Une perte brutale pour le monde de la scène, d’autant plus que Bun Hay Mean devait se produire dès le lendemain sur scène à Montréal. Un choc total pour son public et ses collègues humoristes.

Un humoriste au talent reconnu

Bun Hay Mean, plus connu au début de sa carrière sous le pseudo du « Chinois marrant », s’était fait une place à part dans le stand-up français. Il faut dire que son style, à mi-chemin entre l’humour noir, la vanne bien rythmée et une plume acérée, ne laissait personne indifférent.

Né à Bordeaux de parents d’origine cambodgienne et chinoise, il n’était pas forcément destiné à monter sur scène. Avant de se lancer à fond dans l’humour, Bun bossait dans l’informatique. Mais la passion de la scène a fini par l’emporter, même si les débuts ont été difficiles.

Il est repéré dans les années 2010 par Alais Degois alias Papy, un proche de Jamel Debbouze, ce qui va changer la donne. Il rejoint le Jamel Comedy Club en 2014, la fabrique à talents, celle qui a révélé plein d’humoristes comme Fadily Camara ou Ahmed Sylla. Avec ce tremplin et son propre spectacle, il casse les clichés sur les Asiatiques avec courage et une plume bien affûtée.

Une santé fragile ces derniers mois

Ceux qui suivaient la carrière de Bun Hay Mean de près avaient remarqué qu’il semblait fébrile dernièrement. Le lancement de son dernier spectacle, Kill Bun, a été reporté plusieurs fois, notamment à cause de soucis de santé. Il avait même été hospitalisé à La Réunion, ce qui avait alarmé ses fans.

Malgré cela, Bun voulait revenir sur scène le plus vite possible. Il avait prévu une nouvelle version de Kill Bun et devait faire son come-back ce vendredi à Montréal. Une preuve de sa résilience, malgré les obstacles.

Un artiste engagé, une voix unique

Ce qui faisait la force de Bun Hay Mean, c’était son franc-parler. Il abordait sans tabou des thèmes comme le racisme, l’identité, les clichés sur les Asiatiques ou la politique. Il n’avait pas peur de choquer, mais toujours avec cette intelligence qui faisait mouche. Il nous faisait rire tout en nous faisant réfléchir. Et ça, c’est pépite.

Proche de nombreux artistes du monde de la scène et du cinéma, il laisse derrière lui non seulement un public choqué mais aussi une communauté artistique bouleversée. À l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Entre tristesse et incompréhension, ses amis et fans pleurent un mec aussi drôle qu’engagé.

Bun Hay Mean, c’était bien plus qu’un humoriste. C’était une voix singulière, un artiste qui a osé là où d’autres n’osaient pas. Son absence laisse un grand vide, et on pense fort à sa famille, ses potes et tous ceux qu’il a fait rire au fil des années.