Départ surprise de Flavie Flament : ses révélations inattendues et son nouveau projet

Flavie Flament a tiré sa révérence dans Télématin, et elle n’a pas fait les choses à moitié. Dans un discours émouvant, diffusé jeudi 10 juillet, l’animatrice a adressé un au revoir délicat, tout en finesse, à l’équipe et à son « binôme télé » Julien Arnaud. Mais attention, derrière l’émotion, pas de drama… ou presque !

Une saison (et puis s’en va)

Alors qu’elle n’a officié que pendant une saison sur Télématin, Flavie Flament a décidé de quitter l’émission de France 2. Et elle l’a fait avec le cœur. Dans son au revoir, pas de règlement de comptes, pas de noms cités, histoire de ne froisser personne. C’était du Flavie tout en douceur, version bisous aux copains avant de partir en colo.

Ce départ était visiblement réfléchi, et l’animatrice semble avoir voulu tourner la page avec élégance. Et on ne va pas se mentir, dans le monde de la télé où ça clashe sévère entre certains collègues, savoir partir avec le smile, c’est pépite.

Une belle entente avec Julien Arnaud (mais pas d’histoire d’amour)

Son discours a aussi été l’occasion d’une déclaration assez touchante à son complice à l’écran, Julien Arnaud. Et là… on a tous un peu dressé l’oreille.

« On a dit plein de trucs sur notre couple, et pourtant, tu es une de mes plus belles histoires. » Voilà comment Flavie a résumé leur duo. Elle ajoute même qu’ils ne se sont « jamais engueulés » et qu’ils étaient « un couple qui fonctionnait ». Autant dire que cette confession a semé un peu de confusion.

Mais pas de panique, leur relation est purement pro. Flavie Flament est en couple avec Yannick, rencontré lors d’un voyage au Brésil (ça passe crème les histoires d’amour sous les cocotiers), tandis que Julien Arnaud est marié et papa de deux enfants. Bref, malgré la complicité à l’écran, c’était juste de la magie télé.

Nouveau départ sur France 3 pour Flavie

Pas question pour Flavie de se tourner les pouces. Sitôt partie de Télématin, elle rebondit sur France 3 avec une nouvelle émission : « En France ». Son credo ? Mettre à l’honneur le patrimoine français. On la connaît, entre ruelles pavées, châteaux et traditions locales, ça va parler terroir dans la joie et la bonne humeur, façon Julie Andrieu mais sans la poêle en cuivre.

Au programme, des rencontres, des découvertes et un bon brin de culture. Une jolie reconversion pour celle qui prouve qu’à la télé, on peut changer de registre sans perdre son style.

Julien Arnaud débarque sur BFMTV

Et pendant que Flavie explore les trésors de l’Hexagone, Julien Arnaud aussi prend un nouveau virage. Il rejoint prochainement l’équipe de BFMTV. Une arrivée qui ne sort pas de nulle part puisque, selon ses dires, il était en négociation depuis plusieurs mois avec le directeur général de la chaîne.

Pour lui, c’est un nouveau terrain de jeu, plus orienté info continue que petits matins tranquilles. Et vu sa motivation affichée en interview, il semble prêt à relever ce défi à fond les ballons.

Retour à la télé pour Flavie Flament, challenge télévisuel pour Julien Arnaud… Les deux complices poursuivent leur route chacun de leur côté, mais avec classe. Un peu comme les anciens candidats de Star Academy qui prennent des chemins différents sans jamais perdre le lien.