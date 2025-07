Marion Rousse face au défi du BMX : comment elle dépasse ses limites

À peine le temps de souffler après le Tour de France masculin que Marion Rousse enchaîne déjà avec le Tour de France féminin. En juillet, l’ancienne cycliste professionnelle va prendre les rênes d’une nouvelle aventure, démontrant encore une fois qu’elle n’a rien à prouver dans un milieu où elle s’impose avec talent et détermination.

Commenter le Tour, un défi relevé comme une championne

Marion Rousse, ex-championne de France de cyclisme sur route, s’est lancée dans le commentaire des courses masculines avec un mélange de passion et de doute. Aux côtés d’Alexandre Pasteur, Franck Ferrand et Laurent Jalabert, l’équipe de choc de France Télévisions, elle a d’abord eu l’appréhension de ne pas être acceptée comme voix légitime dans un monde encore très masculin. Et pourtant, elle a bien roulé sa bosse.

Le déclic, elle le doit à Guillaume di Grazia, alors directeur des sports, qui a cru en elle. Grâce à lui, elle s’est jetée à l’eau (ou plutôt sur la selle), convaincue qu’elle avait « assez pédalé pour en parler aussi bien qu’un homme ». Spoiler : c’est totalement vrai. Rapidement, sa justesse, son regard affûté et son naturel ont conquis les téléspectateurs. Depuis, elle enchaîne les étapes comme les compliments.

Marion Rousse, toujours partante pour de nouvelles routes

Loin de se contenter de son rôle de commentatrice star, Marion Rousse continue d’élargir ses horizons. Dans La vie à vélo, l’émission qui donne la parole aux amoureux de la petite reine, elle a tenté une discipline qu’elle n’avait jamais touchée auparavant : le BMX. Et autant vous dire que c’était pas tout à fait les Champs-Élysées.

Avec un humour rafraîchissant, elle a confié sa totale découverte de cette branche ultra-physique du cyclisme, n’hésitant pas à avouer sa galère avec les freins. Rideuse dans l’âme mais pas encore pro en figures, Marion a abordé le BMX avec autant d’humilité que de bonne humeur. Clairement, ça passe crème côté attitude !

Lors de cette aventure BMX, Marion a fait une rencontre qui l’a marquée : celle de Nicolas, un passionné qui a littéralement trouvé l’amour à travers ce sport. Lui a rencontré sa femme grâce au BMX, et aujourd’hui, c’est leur fils qui poursuit cette histoire de guidon. Un échange aussi touchant qu’inspirant, parfait pour illustrer la force de transmission que représente le vélo.

Entre défi professionnel et curiosité perso, Marion Rousse pédale à toute allure vers de nouvelles expériences. Elle continue de nous prouver qu’à la télé comme sur la piste, elle est toujours dans le peloton de tête. Et franchement, on est là pour suivre toutes ses étapes. Prochaine escale en juillet, les gars : le Tour version girl power. À vos casques !