Nouveau scandale sur les dérives bizarres de Delormeau

Matthieu Delormeau fait une nouvelle fois parler de lui, et pas pour les bonnes raisons. L’ancien chroniqueur de TPMP a publié une story Instagram très limite où on le voit intégralement nu, en train de s’adonner à un geste on ne peut plus privé. Même si la vidéo a été supprimée rapidement, internet n’oublie rien, et les captures d’écran circulent activement.

Une story très borderline

C’est sur Instagram que la nouvelle « boulette » de Matthieu Delormeau a fait surface. Plusieurs internautes ont eu la surprise (ou le choc, c’est selon) de découvrir une story de lui dans son plus simple appareil, s’adonnant à un moment intime plutôt gênant à regarder. Si le quinquagénaire a supprimé ce contenu presque aussitôt, certains followers ont eu le temps de faire des captures. Résultat, le contenu circule désormais sur des groupes privés et certains forums.

Pas besoin d’être devin pour comprendre que cette story n’était probablement pas censée être publiée publiquement. Erreur technique ? Tentative d’attirer l’attention ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, ça fait tache. Comme dirait Greg des Marseillais : « Il s’est éliminé tout seul ».

Des casseroles qui s’enchaînent

Et ce bad buzz tombe au pire moment pour Matthieu Delormeau, qui tente depuis quelque temps de redorer son image. En début d’année 2024, il avait déjà été mêlé à une affaire de drogue. Et pas qu’un peu : il a été arrêté en flagrant délit d’achat de cocaïne, et chez lui, la police avait aussi trouvé du GHB, de la MDMA et du cannabis. Un vrai petit festival chimique.

À l’issue de cette interpellation, il avait écopé d’une amende de 800 euros, assortie d’une injonction thérapeutique. Depuis, il s’était fait discret et avait déserté les plateaux télé. Visiblement, le retour à la vie privée ne s’est pas passé comme prévu.

Une prise de position qui avait déjà choqué

Ce nouveau scandale fait écho à ses déclarations passées sur une autre figure médiatique elle aussi tombée en disgrâce : Pierre Palmade. Lors d’un débat sur TPMP, Matthieu avait pris la défense de l’humoriste après son terrible accident de voiture survenu sous l’emprise de drogues. Il avait affirmé que Palmade n’avait « rien à faire en prison ».

Cette déclaration avait provoqué un clash sévère avec Raymond Aabou, ancien chauffeur-livreur et chroniqueur de l’émission. Delormeau l’avait accusé d’hypocrisie en rappelant qu’il avait lui-même été arrêté pour conduite en état d’ivresse. Il lui avait même balancé : « La différence entre Palmade et toi, c’est que tu as eu de la chance de ne pas avoir eu d’accident ». Ambiance tendue sur le plateau, comme parfois dans les battles de Love Island.

Une réputation à reconstruire… encore

Avec cette nouvelle affaire de story intime, Matthieu Delormeau continue de sombrer dans une spirale médiatique infernale. Entre les problèmes de drogue, les clashs en public et les publications inappropriées, il devient compliqué pour lui de regagner la confiance du public. Même ses anciens collègues de plateau gardent désormais leurs distances.

Reste à savoir si Delormeau parviendra à rebondir une fois de plus ou si cette accumulation de polémiques scellera définitivement la fin de sa carrière médiatique. Pour l’instant, c’est silence radio de son côté, mais on sent que la tempête est loin d’être terminée.