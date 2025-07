Jade Hallyday en bikini rouge : comment elle répond aux critiques sur Instagram

Jade Hallyday fait (encore) parler d’elle sur Instagram avec un carrousel très stylé… et très commenté. En bikini rouge, en mode chill ou concentrée sur ses croquis, la jeune étudiante en design a posté une série de photos qui n’a pas laissé ses abonnés indifférents. Résultat : entre compliments et critiques, son feed a littéralement pris feu (sans filtre).

Jade en mode summer + atelier, ça divise

Le 20 juin, Jade Hallyday a publié une série de photos mélangeant instants de vie privée et travail artistique. Franchement, le combo maillot de bain flamboyant et croquis de mode en atelier, c’est original. Elle y montre son quotidien à Los Angeles, entre soleil, détente et coups de crayon inspirés. Bref, la vraie vie d’une étudiante en école d’art stylée.

Mais dans la section commentaires, c’était autre chose. Si certains ont applaudi son sens de l’esthétique et son élégance naturelle, d’autres ont trouvé la série trop « osée ». Et là, ça clashe sévère : un internaute balance même « Pauvre Johnny, s’il voyait ça, il se retournerait dans sa tombe ». Aïe.

Le bikini rouge qui dérange (ou pas)

Ce qui coince, visiblement, c’est la liberté que prend Jade à se montrer comme elle l’entend. Pour certains, « c’est pas de son âge », ou « ça manque de cadre parental ». Pour d’autres, c’est carrément du slut-shaming déguisé en commentaire bienveillant. En mode : “on s’inquiète pour toi”. Tu parles.

À voir Samy Naceri agressé à Moscou : ce retour glaçant sur une nuit qui a viré au cauchemar

Mais côté soutien, elle peut aussi compter sur une grosse partie de sa communauté qui la défend. Des messages adorables saluent sa beauté, son audace et sa créativité assumée. On est plutôt sur du « girl power » nouvelle génération. En mode Love Island saison 4, zero complexes, 100% affirmation.

Quand l’art se mêle à l’intime

Étudiante à l’Otis College of Art and Design de L.A., Jade partage régulièrement son univers sur Insta : des moodboards, des croquis, ses débuts en couture et les inspirations de sa génération. Cette dernière publication n’échappe pas à la règle. Elle veut montrer qui elle est, ce qui la fait vibrer… et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde.

C’est aussi ce que certains followers ont compris : à 19 ans, elle est libre, majeure et passionnée de mode. Au fond, elle fait juste ce que font plein d’autres jeunes de son âge, sauf qu’elle s’appelle Hallyday. Et que tout ce qu’elle poste est scruté à la loupe.

Vivre sa vie au grand jour

Adoptée en 2004 par Johnny et Laeticia, Jade a toujours évolué dans la lumière médiatique. Ça fait longtemps qu’elle a compris qu’elle ne pourrait pas tout contrôler. Mais aujourd’hui, elle choisit de s’exprimer à sa façon. Avec un style bien à elle, et une envie claire : être elle-même, sans s’excuser.

À voir Nouveau scandale sur les dérives bizarres de Delormeau

Malgré la tempête de commentaires, Jade ne semble pas décidée à freiner ses projets. Ni à rentrer dans les cases. Et franchement, tant mieux. Parce qu’entre nous, si on devait tout le temps écouter les haters, on n’aurait jamais découvert :