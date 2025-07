Samy Naceri agressé à Moscou : ce retour glaçant sur une nuit qui a viré au cauchemar

Samy Naceri, le héros incontournable de la saga Taxi, a récemment fait vibrer la ville de Sélestat. Accueilli comme une superstar malgré un gros retard, il a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son aura. Mais dans la foulée de ce comeback réussi, une ancienne histoire un peu plus sombre refait surface, direction Moscou…

Un retour en force à Sélestat, ambiance Turbo boost

Il fallait être matinal (et motivé) pour croiser Samy Naceri à Sélestat ! Levé à 4h du matin à Nice à cause d’une grève aérienne, l’acteur n’a pas reculé devant l’effort pour retrouver ses fans. Et malgré la fatigue, il a joué le jeu à fond : photos, dédicaces, sourires… ça passe crème. La star a fait honneur à son public dans une ambiance ultra conviviale.

Petit bonus pour les nostalgiques : la fameuse Peugeot 406 de Taxi made in Marseille trônait fièrement à ses côtés, déclenchant une avalanche de selfies. Un moment pépite pour les fans de la première heure comme pour les curieux.

Gros contraste niveau ambiance avec l’émission Les Cinquante où les trahisons pleuvent autant que les alliances éclatent. Là, à Sélestat, c’était 100 % bon vibes.

Un drame en Russie qui refait surface

Mais voilà, si Samy brille à nouveau sur les réseaux et en dédicaces, un vieil épisode beaucoup moins fun le rattrape. On remonte en 2018. À cette époque, l’acteur vivait carrément à Moscou, kiffant la vibe locale au point de dire en interview qu’il s’y sentait « chez lui« .

Sauf qu’une soirée entre frères (avec Larbi, son frérot), dans un bar de la capitale russe, tourne à la baston. L’acteur aurait été attaqué par un autre client, dans une violente altercation. Résultat : Samy blessé dans la tête, les flics russes débarquent, et direction l’hôpital Sklifosovsky pour des soins express. Ouf, il en sort quelques heures plus tard.

Une enquête avait été lancée sur le coup, mais l’affaire n’a jamais vraiment fait de bruit ici en France. Et pourtant, elle révèle à quel point la vie de l’acteur est aussi intense que son jeu devant une caméra.

Un passé chargé, made in France

Le bad buzz autour de Samy Naceri ne date pas d’hier. En 2011, l’acteur avait été condamné à cinq ans de prison pour une agression à l’arme blanche. Puis rebelote en 2017, avec une amende cette fois, après avoir pété une vitre lors d’une dispute.

Et forcément, ces vieux dossiers refont surface dès que la carrière de Samy redécolle un peu. Comme si pour chaque selfie avec un fan, il y avait une ombre en coulisses.

Mais bon, on ne va pas se mentir : Samy, c’est à la fois le bad boy et le héros qu’on adore détester… ou défendre. Un peu comme ces candidats de Secret Story qui ont tout pour nous énerver, mais qu’on ne peut pas s’empêcher de suivre jusqu’au bout.

Samy Naceri, c’est la preuve vivante que la réalité dépasse parfois la fiction.