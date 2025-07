Mort de Bun Hay Mean : ses révélations chocs sur Blanche Gardin

Tristesse infinie dans le monde de l’humour le jeudi 10 juillet 2025. Bun Hay Mean, alias le « Chinois Marrant », est décédé à l’âge de 43 ans. Le comédien a été retrouvé sans vie à Paris, après une chute du huitième étage d’un immeuble. Sa disparition brutale bouleverse ses proches, ses fans et toute la scène humoristique française.

Un décès aussi choc que mystérieux

Selon les informations du Parisien, Bun Hay Mean est mort dans des circonstances encore floues. Le drame s’est produit dans le 17e arrondissement de Paris, et pour l’instant, aucune hypothèse n’est écartée par les enquêteurs. Accident, geste volontaire ou autre scénario, les autorités continuent d’examiner toutes les pistes.

Cette nouvelle a créé un véritable électrochoc. L’artiste, connu pour son humour piquant et sa singularité, devait se produire le lendemain à Montréal. Son public fidèle et nombreux reste sous le choc de cette disparition inattendue.

À voir Mort de Bun Hay Mean à Paris : ce que révèle l’enquête sur sa chute tragique depuis le 8e étage

« Ça a été ma compagne de phénix » : révélation forte sur Blanche Gardin

Invité en mai dernier dans l’émission « Le Jet de Luxe » chez Jordan de Luxe (oui, oui, le même qui arrive toujours à faire cracher les secrets les plus improbables à ses invités), Bun Hay Mean avait lâché une petite bombe : il a partagé avoir été très proche de Blanche Gardin, au point de la surnommer sa « compagne de phénix ».

Derrière cette jolie image se cache une relation ultra forte, marquée par le soutien mutuel. « Ça a été ma compagne de phénix », racontait-il, expliquant qu’ils s’étaient épaulés dans des périodes difficiles, unis par leurs blessures et leur résilience.

Le comédien évoquait aussi un souvenir touchant : Blanche Gardin, déjà connue pour son humour incisif, avait testé les sketchs de son tout premier spectacle… en faisant ses premières parties. Une sororité, ou plutôt une complicité artistique rare dans ce milieu !

Deux artistes à la sincérité brute

Dans cette même interview, Bun Hay Mean saluait la sincérité totale de Blanche Gardin. « Elle est de gauche mais je pense qu’elle est surtout humaine et honnête« , disait-il, admiratif. Comme lui, elle ne mâche pas ses mots, que ce soit sur scène ou hors micro. D’ailleurs, il affirmait : « Moi, je dis les choses, vous les prenez comme vous voulez. Moi, j’en ai besoin. »

Pas étonnant alors que ces confidences aient créé un petit buzz sur les réseaux à l’époque. Dans un monde où tout est souvent calibré et politiquement correct, ces deux-là détonnaient, et franchement… ça faisait du bien !

À voir Samy Naceri agressé à Moscou : ce retour glaçant sur une nuit qui a viré au cauchemar

Une pluie d’hommages sur les réseaux

Dès l’annonce de sa mort, les hommages se sont enchaînés sur la Toile. De nombreuses célébrités ont exprimé leur tristesse : Enora Malagré, Camille Cerf, Gilles Lellouche ou encore Guillaume Canet ont salué la mémoire de ce comédien au cœur immense.

Petit rappel pour les nostalgiques du ciné : Bun Hay Mean avait partagé l’écran avec Guillaume Canet dans « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu ». Une apparition marquante qui prouvait une fois de plus sa polyvalence, à mi-chemin entre l’humour cash et le jeu d’acteur tout en finesse. Une vraie pépite, partie trop tôt.

Un artiste à part, profondément aimé

Figure montante depuis son passage en 2014 au Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean avait conquis le public avec sa répartie tranchante et son style sans filtre. Toujours un pied dans la provo, l’autre dans la bienveillance, il avait cette capacité rare à faire rire tout en faisant réfléchir.

Impossible de ne pas penser à lui aujourd’hui, alors que la scène humoristique semble perdre une voix essentielle. Comme quand un candidat des Cinquante est éliminé alors qu’il était en pleine ascension : c’est dur, on ne comprend pas, et on reste sous le choc.