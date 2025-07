Pourquoi le documentaire sur Céline Dion va vous boulverser

Céline Dion fait un retour remarqué et franchement, ça fait plaisir à voir ! Après des années compliquées à cause de sa maladie, la star québécoise revient sur le devant de la scène plus rayonnante que jamais. Et pour marquer le coup, elle se confie dans un docu inédit autour d’un album mythique et d’une rencontre qui l’a changé à jamais : celle avec Jean-Jacques Goldman.

Céline Dion, plus lumineuse que jamais

Depuis l’annonce en 2022 de son syndrome de la personne raide, une maladie aussi rare que sérieuse qui attaque le système nerveux central, Céline s’était très éloignée des projecteurs. Ses fans, fidèles (et un peu en panique), guettaient chacun de ses signes de vie. Bonne nouvelle : la diva est officiellement de retour aux affaires. On l’a vue récemment à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, perchée sur la Tour Eiffel et chantant L’Hymne à l’amour avec l’émotion qu’on lui connaît. Et visuellement comme vocalement, ça passe crème.

Mais ce n’était qu’un aperçu. Le vrai come-back émotion, c’est un documentaire à venir qui la remet au centre de la lumière, pile 30 ans après la sortie de D’eux, l’album culte réalisé par son pote Jean-Jacques Goldman.

Un documentaire événement pour fêter les 30 ans de D’eux

À l’occasion de l’anniversaire de ce disque qui bat tous les records (rappel : D’eux reste l’album francophone le plus vendu au monde), Céline se dévoile dans un documentaire retraçant cette collaboration iconique. L’idée est née dans la tête d’Anne Marcassus, productrice bien connue du PAF, qui a assisté en 1994 à la première rencontre entre Céline et Jean-Jacques. Spoiler : il y a eu des étincelles artistiques dès les premières notes.

Avec Mathieu Vergne, Anne a bossé sur ce projet porté par leur société DMLS, et autant dire que ça s’annonce pépite. Après pas mal de démarches (merci Valérie Michelin, la connect Céline en France), les équipes ont obtenu une interview exclusive d’une heure, tournée très récemment. Et attention les yeux (et les oreilles) : Céline y montre une sincérité à fleur de peau, parle à cœur ouvert et entonne même quelques paroles a cappella. Frissons garantis.

Une immersion au cœur d’une époque culte

Le documentaire ne s’arrête pas à l’interview. Il propose aussi une plongée dans les années 90, avec tout un tas d’archives qu’on adore : images de studio, moments complices entre Céline, Jean-Jacques Goldman et René Angélil. De quoi retrouver une ambiance à la Star Academy première génération, version VIP.

Et pour commenter cette époque fondatrice, la crème des animateurs français a répondu présent. Michel Drucker, éternel pilier du PAF, et Nagui, le boss des tubes à la télé, partagent leurs souvenirs de cette période unique. Ils ont connu l’ascension de Céline de très près et ça sent la confidence croustillante à venir.

Une Céline nouvelle, mais toujours aussi sincère

Ce retour si attendu marque un vrai tournant pour la chanteuse. Après des mois de silence et d’incertitude, elle semble apaisée, reconnectée à son art et à ses origines. Elle qui avait toujours été très généreuse avec son public revient avec un regard plus profond et une voix toujours là, prête à toucher droit au cœur.

Et franchement, ça fait du bien de la retrouver comme ça. Car oui, comme dirait Mélanie dans les Cinquante, quand tu retrouves ce qui t’a créé, “tu reprends les rênes de ton destin”. Céline Dion l’a bien compris.