L’histoire improbable de Jean Dujardin qui retrouve une amie d’enfance : Je me souviens du Plaisir…

Presque quarante ans après avoir partagé la scène avec une jeune fille pleine de rêves, Jean Dujardin la retrouve avec émotion. À 15 ans, l’acteur débutant jouait Bobby Bee, illuminant une pièce de théâtre à Plaisir. Aujourd’hui, il devient le parrain de l’école dirigée par celle qui jouait sa jeune admiratrice : Nathalie Meunier.

Quand Bobby Bee faisait briller les planches de Plaisir

Retour en 1987. Un jeune Jean Dujardin, alors âgé de 15 ans, montait sur les planches de Plaisir dans un rôle haut en couleur nommé Bobby Bee. À ses côtés, une fillette de 11 ans, Nathalie Meunier, pleine d’énergie et déjà passionnée par le théâtre, incarnait une fan du personnage. À l’époque, entre trac et excitation, elle garde un souvenir doux-amer de cette toute première expérience d’actrice. C’est d’ailleurs ce qu’elle raconte avec tendresse sur Instagram, où elle a récemment partagé des photos d’archives de la pièce.

Dans son post, elle se souvient avec émotion d’un “Jean” déjà drôle, solaire, et bourré de talent. Celui qu’on connaît aujourd’hui pour ses performances dans OSS 117 ou The Artist avait déjà le don d’emporter tout le monde avec lui. Et visiblement, même à 11 ans, Nathalie sentait qu’elle ne vivait pas une scène comme les autres.

Des retrouvailles pleines de sens (et de souvenirs)

Presque quatre décennies plus tard, les chemins de Nathalie et Jean se croisent à nouveau. Et pas pour n’importe quoi. Jean Dujardin a accepté, avec toute la gentillesse qu’on lui connaît, de devenir le parrain des Cours Nathalie Meunier, l’école de théâtre que dirige aujourd’hui celle qui fut jadis sa partenaire de scène.

Une annonce qui a ému la directrice, qui n’a pas manqué de souligner la valeur symbolique de ce parrainage. Pour elle, avoir Jean à ses côtés, ce n’est pas juste un coup de com’, c’est un retour aux sources, un clin d’œil touchant au destin. Et franchement, on adore ce genre d’histoire où les planètes s’alignent façon conte moderne. À croire que Mercure rétrogradait déjà en 1987 pour les rapprocher…

Un parrain tout-terrain (et papa à temps plein)

Connu pour son humilité et sa discrétion, Jean Dujardin n’est pas seulement un monstre sacré du cinéma français. C’est aussi un papa de deux filles, Jeanne et Alice, qu’il a eues avec l’ancienne patineuse artistique Nathalie Péchalat. Un papa poule donc, qui trouve encore le temps de soutenir les jeunes comédiens et comédiennes.

En devenant parrain de l’école, il ne se contente pas d’apposer son nom sur une plaquette. Il s’investit, inspire, et donne une nouvelle dimension à son parcours déjà riche. Comme dans Les Cinquante où les alliances improbables changent le jeu, ce duo qui renaît d’un souvenir d’enfance pourrait bien marquer une belle nouvelle étape dans la formation artistique made in France.

Et franchement, voir une star de ce calibre revenir à ses racines, ça passe crème.

