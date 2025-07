À 75 ans, Jean Reno continue de tourner et d’élever ses enfants… mais il parle désormais à cœur ouvert du temps qui file. Dans une interview remarquée pour Paris Match, l’acteur culte de Léon et des Visiteurs confie regarder la vieillesse en face, sans fard ni filtre. Et ses mots ont ému profondément.

« Le vieillissement, c’est un naufrage »

Jean Reno ne fait pas semblant quand il parle du temps qui passe. Avec sa voix inimitable, il admet que vieillir est une épreuve, presque un naufrage. Cette formule piquée à une autre époque, il l’assume et la trouve très juste. Car selon lui, le corps finit forcément par dire stop, même quand notre mental reste fringant.

Il explique ressentir parfois ce coup de mou, ce ralentissement, qui nous rappelle soudain qu’on n’a plus 30 ans, ni même 50… Et pourtant, Reno garde la tête haute. Il ne se plaint pas, il observe, il accepte, avec une franchise désarmante et une lueur de sagesse dans le regard.

Une pensée récurrente pour la mort

Dans cette même interview, l’acteur au charisme hors norme avoue penser souvent à la mort. Une idée pas si taboue, surtout à son âge, et qu’il dit partager avec certains grands noms disparus, comme Johnny Hallyday. « Je suis curieux », souffle-t-il, oscillant entre appréhension et fascination.

À voir Soupçons avec Sarkozy : Rachida Dati brise le silence et rétablit la vérité

Pas de discours mélodramatique, pas de grande tirade romantique façon Leon ou Le Grand Bleu. Juste un homme, 100 % authentique, qui parle du temps qui reste avec une honnêteté rare à ce niveau de notoriété.

Les enfants, son moteur du quotidien

Malgré ces pensées profondes, Jean Reno n’a rien d’un retraité pantouflard. Ses deux plus jeunes enfants, Cielo (15 ans) et Dean (13 ans), sont d’ailleurs là pour lui rappeler que le rythme ne ralentit pas trop vite. Il les a eus avec sa compagne Zofia Borucka, ex-mannequin britannique, et ils insufflent clairement un vent de fraîcheur dans sa vie bien remplie.

Grâce à eux, il dit éviter la paresse, celle qui pourrait venir doucement s’installer à l’âge de la retraite. Mais chez Reno, pas de Netflix sous plaid à 17h : c’est check des devoirs, vie de famille active et projets qui démarrent dès le matin.

Toujours aussi demandé au cinéma

Malgré les années qui s’enchaînent, Jean Reno tourne à fond. En 2024, il a enchaîné pas moins de quatre films, rien que ça. Parmi eux :

À voir Être roi avec un cancer : rien ne sera jamais comme avant

En plein vol

Maison de retraite 2

Mon ami, le petit manchot

Loups-Garous

Rien que les titres sont tout un programme ! Et pour 2026, les fans pourront le retrouver dans Marsupilami, signé Philippe Lacheau, l’homme derrière Babysitting et Nicky Larson. Autant dire que l’ambiance devrait être fun et déjantée. Et vu que Jean Reno s’adapte à tout, même à la comédie feel-good, on a hâte de le voir dans ce nouveau registre.

Difficile de parler de Jean Reno sans dérouler sa filmo cinq étoiles. Il a marqué la France avec ses rôles dans Subway, Nikita, Léon, Les Visiteurs et Le Grand Bleu. Des classiques qu’on mate en boucle avec la même émotion, genre film de dimanche soir qui passe crème.

Mais il ne s’est pas arrêté là. Le mec a quand même joué les badass dans Mission Impossible, Godzilla et Da Vinci Code. Et si ça ne suffisait pas, on lui doit la voix de Mufasa dans Le Roi Lion. Oui oui, cette voix grave et rassurante qui nous fendait le cœur pendant le « Souviens-toi qui tu es »… c’était lui !

Une sagesse touchante et assumée

Ce qui nous touche autant chez Jean Reno, aujourd’hui, c’est sûrement sa lucidité désarmante. Il pourrait jouer les stars intouchables, mais il choisit la sincérité, la douceur et l’humour. Pas pour attendrir, mais peut-être pour inspirer.

À travers ses mots simples, il nous rappelle l’essentiel : savoir où l’on va et avec qui on partage le chemin. Un peu comme dans Secret Story, où chacun avance avec ses secrets, mais où le vrai game, c’est de rester honnête. Jean Reno est de cette trempe-là.