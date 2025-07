Être roi avec un cancer : rien ne sera jamais comme avant

Depuis l’annonce de son cancer en février 2024, le roi Charles III fait preuve d’une étonnante résilience. Malgré un traitement toujours en cours, il maintient ses engagements royaux et poursuit ses fonctions avec détermination. Un an et demi plus tard, la bataille du souverain se poursuit discrètement, mais activement.

Un cancer « incurable », mais maîtrisé

C’est à la suite d’une opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate que le cancer de Charles III avait été détecté. Si la nature exacte de la maladie reste confidentielle, plusieurs sources proches du palais confirment qu’elle est considérée comme incurable. Mais inutile de tirer la sonnette d’alarme trop vite : les traitements suivis par le roi porteraient leurs fruits.

Une source royale a même confié que le traitement évoluait dans une « direction positive », preuve en est l’agenda bien rempli du monarque. La célèbre journaliste Camille Tominey du Telegraph, toujours bien renseignée sur les affaires royales, a d’ailleurs déclaré que Charles pourrait « vivre avec son cancer, mais pas en mourir ». Ça passe crème, diront certains !

Le roi reste (presque) toujours sur le pont

Malgré les effets de la chimiothérapie, Charles continue à honorer ses fonctions royales. Petite entorse à son emploi du temps : il réserve ses jeudis pour ses soins, ce qui explique par exemple son absence lors d’une importante réunion entre Emmanuel Macron et Keir Starmer en juillet 2025. Mais à côté de ça, le roi a quand même assuré la majorité de ses missions, notamment l’accueil hyper cérémonial du couple présidentiel français lors d’une visite d’État à Londres.

Selon James Chalmers, responsable des finances royales, Charles a montré une endurance admirable pendant cette période ultra délicate. On n’en doute pas, il se bat comme un vrai warrior. Rien que pour poser avec un sourire devant les photographes tout en subissant un traitement médical, il mérite notre respect.

Un soutien de taille au sein de la famille royale

Mais le souverain n’est pas seul dans cette tempête. En mars 2024, la princesse de Galles Kate Middleton a elle aussi révélé qu’elle était atteinte d’un cancer après une opération abdominale. Depuis, elle est en rémission, même si elle a avoué que rien ne serait jamais comme avant. Comme quoi, les épreuves n’épargnent même pas les Windsor.

Le roi, lui aussi, bénéficie du soutien indéfectible de ses proches, de ses médecins et d’une équipe attentive à son bien-être. Malgré les doutes initiaux et les potins qui ont circulé chez les tabloïds anglais (et soyons honnêtes, on les lit tous de temps en temps), Charles tient bon.

D’ailleurs, dans la dernière saison de The Crown, on voit bien à quel point les apparences sont importantes dans la famille royale. Eh bien là, la réalité rejoint la fiction : même affaibli, le roi continue d’incarner la dignité de la monarchie. Classe jusqu’au bout.

