Soupçons avec Sarkozy : Rachida Dati brise le silence et rétablit la vérité

Rachida Dati n’a pas sa langue dans sa poche, et elle l’a prouvé une fois de plus en mettant les choses au clair sur sa relation avec Nicolas Sarkozy. Face aux rumeurs interminables, l’actuelle ministre de la Culture se confie sans filtre et démonte, une fois pour toutes, les fantasmes autour d’une supposée romance avec l’ancien président.

Une ascension politique grâce à Sarkozy ? Oui, mais pas plus que ça

Quand on parle de Rachida Dati et de Nicolas Sarkozy, impossible de ne pas revenir à leurs débuts politiques communs. C’est sous l’aile de Sarko que Rachida se fait un nom. D’abord comme porte-parole de campagne, puis carrément ministre de la Justice dès son élection. Une montée en puissance qui a, forcément, fait jaser.

La proximité entre les deux figures publiques a rapidement nourri les rumeurs les plus salées. Un classique : une femme ambitieuse, un mentor influent, et hop, la machine à fantasmes se met en route. Mais Rachida, elle, n’est pas du genre à laisser courir les légendes urbaines sans réagir.

Face aux insinuations, elle répond cash

Quand on lui balance LA question qui fâche : “Y a-t-il déjà eu une histoire d’amour avec Nicolas Sarkozy ?”

Elle ne tremble pas. Pour elle, c’est du grand n’importe quoi. Elle déclare sans détour qu’il n’a jamais été question d’idylle entre eux.

Ce qu’il y avait en revanche, c’était une vraie amitié, solide et respectueuse. Rachida le dit elle-même : Sarkozy aimait chez elle son ambition, son côté bosseuse, et surtout, le fait qu’elle ne corresponde pas aux clichés réducteurs dans lesquels on voulait la faire entrer. Banlieue ou pas, elle avait du répondant.

Elle raconte même une anecdote savoureuse : lui, la traitait comme un camarade. Pas comme une favorite ou une conquête. Il l’appelait “Jean-Claude Duss”, clin d’œil au célèbre looser amoureux des Bronzés. Si ce n’est pas la preuve qu’il n’y avait rien de romantique dans l’air, on ne sait pas ce qu’il vous faut.

Des origines qui dérangent et des critiques qui dérapent

Mais si Rachida Dati a grimpé aussi vite, elle a aussi payé le prix fort. Ses origines maghrébines n’ont pas échappé à certains détracteurs, qui n’ont pas hésité à se montrer particulièrement condescendants, voire humiliants. Des attitudes blessantes mais pas de quoi la faire plier.

Avec cette force et une confiance à toute épreuve, Rachida a tenu bon, épaulée par des figures politiques comme Albin Chalandon, qui n’ont pas hésité à saluer son courage et sa ténacité.

C’est un peu comme dans Secret Story : à peine tu te démarques que les autres balancent des pics ou racontent n’importe quoi dans le dos, mais si t’as du mental, tu tiens jusqu’au bout.

Soutien indéfectible à Sarkozy malgré les polémiques

Aujourd’hui encore, malgré les secousses judiciaires qui secouent son ancien mentor, Rachida reste fidèle à elle-même. Quand on évoque sa condamnation pour corruption et la polémique autour de la Légion d’honneur, elle assume totalement son affection pour Sarkozy.

Elle ne comprend pas l’acharnement et insiste sur les actions positives de Sarkozy, notamment son engagement lors de la prise d’otages à Neuilly. Selon elle, malgré les erreurs, son importance dans l’histoire politique française ne peut pas être niée.

En mode Les Marseillais vs Le Reste du Monde, Dati campe sur ses positions quitte à se retrouver face à tout le monde, mais elle ne lâche rien.

Pas de love story, juste une alliance politique ultra forte

En gros, si vous attendiez le prochain feuilleton politique à la sauce love affair façon Love Island, vous pouvez passer votre chemin. Entre Rachida Dati et Nicolas Sarkozy, il n’y a jamais eu autre chose qu’une relation de confiance, d’admiration réciproque et de loyauté.

Pas de coucheries de couloir ni de romance secrète, juste une belle complicité professionnelle entre deux personnalités faites pour foncer sans se retourner. Et franchement, c’est déjà pas mal.