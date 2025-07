Leïla Bekhti : comment elle a perdu 27 kg après ses grossesses

Leïla Bekhti a récemment brisé le silence autour de son corps post-grossesse et de ses difficultés pour devenir maman. Invité phare de l’émission Sept à Huit sur TF1, l’actrice a livré un témoignage aussi touchant que franc sur les chamboulements physiques, les galères pour tomber enceinte et la vraie vie derrière les paillettes. Spoiler : oui, même une star peut galérer à enfiler un jean.

Elle ne se reconnaissait plus dans son corps

Après quatre grossesses, Leïla Bekhti a vu son corps changer, et pas qu’un peu : +27 kilos sur la balance. Pas simple à encaisser, surtout quand on est constamment exposée au regard du public. Sur le plateau de Sept à Huit, elle a raconté ce moment où elle ne se reconnaissait plus. Pierre Niney a beau sortir ses blagues à répétition sur les plateaux, il y a des jours où ça ne fait pas redescendre la pression.

Ce n’est pas une obsession de “perdre du poids” qu’elle évoque, mais plutôt un besoin de se sentir à nouveau alignée avec elle-même. Elle voulait “retrouver une version d’elle-même” en accord avec son énergie et pas forcément avec les standards beauté Instagram. Clairement, pas besoin de ressembler à Kylie Jenner pour se sentir bien. Même si, fun fact, son coach donne aussi des conseils à la famille Kardashian…

Coach Jo, l’arme secrète des stars

Pour l’accompagner dans cette transformation, l’actrice a fait appel à une pointure qui ne nous est pas inconnue : Coach Jo. Eh oui, l’ancien coach sportif de la Star Academy (big up à la saison avec Elodie Frégé) l’a aidée à reprendre en main son corps. Quand on voit le CV du gars, on comprend pourquoi : il s’occupe aussi de Gad Elmaleh, Omar Sy ou encore les fameuses Kardashian.

Avec Coach Jo, pas question de se lancer dans une transformation express pour faire le buzz, mais plutôt de trouver un équilibre. Et dans un quotidien de tournages, de vie de famille et de tapis rouges, on imagine bien que ce n’est pas une mince affaire. Heureusement, Leïla Bekhti a aussi une arme Secrète (comme dans Secret Story) : son humour.

Tomber enceinte n’a pas été de tout repos

Autre moment hyper fort de son interview : Leïla a parlé sans filtre de ses galères pour avoir son premier enfant. Deux ans d’essais, puis un verdict brutal : elle apprend que ça risque d’être très compliqué, voire pas possible, naturellement. Ça fait mal, on ne va pas se mentir.

Alors qu’elle envisageait de vivre cette épreuve seule, son mari Tahar Rahim (oui, le vrai prince de Un Prophète) lui a sorti LA phrase qui tue le game : “On le vivra ensemble.” Franchement, il gagne direct 100 points dans le classement des mecs en or. Même si, à la maison, il sait aussi bien la faire râler…

Les voix d’Aznavour ? Elle en a eu sa dose

Petit moment de détente dans tout ça : elle a raconté comment Tahar Rahim s’était un peu trop pris pour Charles Aznavour pendant le tournage du film Monsieur Aznavour. À force d’imiter le chanteur non-stop, même chez eux, Leïla a fini par craquer (gentiment, on vous rassure). Elle a carrément envoyé un message à Grand Corps Malade (co-scénariste du film) pour qu’il intervienne. Mode “stop ou encore” activé !

Un couple de stars qui reste lourdement fun, même quand ça clashe sévère pour une imitation de légende. Comme quoi, la vraie vie c’est pas juste des tapis rouges et des lookbooks stylés, c’est aussi des blagues reloues à table et des coups de mou qu’on surmonte à deux.

Un témoignage en toute sincérité qui fait du bien, et qui rappelle que derrière le glamour, y’a aussi des montagnes russes émotionnelles. Total respect, Leïla.