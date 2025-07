Buzz morbide sur X : Thierry Ardisson est vivant, affirme Audrey Crespo-Mara

Depuis plusieurs heures, une rumeur complètement folle circule sur X : Thierry Ardisson serait mort. C’est l’internaute Clément Garin qui a mis le feu aux poudres avec un message ultra choc, déclenchant une tempête de réactions. Sauf qu’Audrey Crespo-Mara, la femme de l’homme en noir, n’a pas tardé à réagir pour tout remettre à plat.

Un tweet qui déclenche un raz-de-marée

On était à deux doigts de crier au scandale planétaire samedi 13 juillet 2025, quand Clément Garin, spécialiste des médias (et visiblement adepte des bombes médiatiques), a balancé sur X : “Thierry Ardisson est décédé à l’âge de 76 ans.” Rien que ça. En quelques minutes, le réseau social s’est embrasé. Entre hommages prématurés, messages choqués et théories enflammées, ça partait dans tous les sens.

Ce post a d’autant plus frappé les esprits que juste avant, un silence plutôt inquiétant entourait le célèbre animateur. Audrey Crespo-Mara, sa compagne inséparable, s’était faite très discrète sur TF1 et sur ses réseaux. Elle n’avait pas présenté le JT alors qu’on l’attendait à l’antenne, remplacée au dernier moment par Anne-Claire Coudray. Et quand on sait que cette dernière était censée être en vacances, forcément, la machine à fantasmes s’est emballée.

Audrey Crespo-Mara sort du silence, et elle est furieuse

Comme dans une séquence digne de Secret Story, où les langues finissent par se délier d’un coup, Audrey Crespo-Mara a fini par prendre la parole sur X. Avec un message court, sec et très clair : “Honte à vous ! Non, mon mari n’est pas mort.” Boom. Rideau sur la rumeur.

On sent la colère derrière ces quelques mots, car non seulement elle dément, mais elle dénonce la violence et la rapidité des fausses infos pouvant exploser en ligne. C’est le type de moment qui vous rappelle que, parfois, Internet peut vraiment déraper.

Un silence qui intrigue toujours autant

Malgré le démenti cinglant d’Audrey, plusieurs questions restent sans réponse. Pourquoi ce silence prolongé ? Pourquoi cette absence inexpliquée au JT de TF1 ? Et surtout, pourquoi Thierry Ardisson lui-même n’a-t-il pas pris la parole ?

L’homme en noir, connu pour ses punchlines cultes et son ton décapant dans Tout le monde en parle, laisse ses fans un peu paumés. À l’heure actuelle, on ne sait toujours rien de son état de santé, et ce flou entretient clairement les spéculations.

Clément Garin, pour sa part, a supprimé son tweet. Mais pas sans tenter quelques explications : selon lui, des avocats lui auraient demandé de garder le silence jusqu’à la diffusion d’un documentaire. Ah, le fameux “on m’a dit de pas en parler”… Un classique.

Ce n’est pas la première fois qu’une fausse mort de star circule sur la toile, mais celle-ci fait particulièrement parler. Parce qu’elle implique une figure emblématique du paysage télé comme Thierry Ardisson, et surtout parce que la source était supposément “pro”.

Les internautes n’ont pas hésité à critiquer Clément Garin, l’accusant de vouloir faire du buzz sur le dos d’informations non vérifiées, voire de faire du sensationnalisme version Les Cinquante sur Twitter.

En attendant que Thierry lui-même s’exprime, une seule chose est certaine : selon Audrey Crespo-Mara, il est bel et bien vivant. C’est déjà ça. Et vu le niveau de drama, on pourrait presque croire que tout ça sort d’un scénario de téléréalité un peu trop dark pour W9.