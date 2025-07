Discrète depuis 2019, Bernadette Chirac fait un retour très remarqué

Bernadette Chirac sort de l’ombre ! À quelques heures de la Fête nationale, l’ex-Première dame de 92 ans a fait une apparition surprise pour une raison ultra symbolique : elle vient d’être décorée de la Légion d’honneur. Rarement vue en public depuis la mort de son mari Jacques Chirac, elle marque un retour tout en émotions et en élégance.

Un retour public discret mais poignant

Cela faisait un petit moment qu’on n’avait pas vu Bernadette Chirac mettre le nez dehors. Depuis le décès de son époux en 2019, l’ex-Première dame vivait assez discrètement dans son appartement parisien. C’est sa fille Claude, très protectrice, qui veille sur elle et gère tout pour qu’elle reste le plus sereine possible. Il faut dire que l’état de santé de Bernadette a souvent inquiété les proches et les médias. Résultat : on ne s’attendait franchement pas à la voir réapparaître sur la scène publique.

Et pourtant, elle l’a fait, et pour une raison on ne peut plus belle : recevoir la Légion d’honneur pour l’ensemble de son engagement dans la cause hospitalière. Une reconnaissance forte pour celle qui a longtemps été en première ligne pour améliorer le quotidien des patients.

Les pièces jaunes, c’était elle !

Derrière ce petit visage bienveillant et cette voix rassurante, se cache une femme ultra investie. De 1994 à 2019, Bernadette Chirac a présidé la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Elle est surtout à l’origine de la campagne des Pièces Jaunes, qui a captivé petits et grands durant des années (avouons, qui n’a jamais vidé sa tirelire pour ces fameuses boîtes en carton ?).

Et ce n’est pas tout : elle a aussi pris le relais de la Fondation Claude-Pompidou de 2007 à 2019, toujours tournée vers l’aide aux personnes fragilisées. Deux grosses casquettes qu’elle a ensuite passées à Brigitte Macron, qui aujourd’hui assure la continuité des missions avec Didier Deschamps à ses côtés. Un vrai passage de flambeau… royal.

Un casting très VIP pour la Légion d’honneur 2024

Bernadette Chirac n’est pas la seule à avoir été honorée cette semaine. Le gouvernement a sorti la boîte à médailles et a décoré une longue liste de personnalités dans tous les registres. Et franchement, ça fait un line-up digne des plus grands plateaux de The Voice.

Voici quelques noms qui ont également reçu la prestigieuse décoration :

Sophia Aram , humoriste engagée qu’on ne présente plus

, humoriste engagée qu’on ne présente plus Gisèle Pélicot , militante féministe et figure marquante après les viols de Mazan

, militante féministe et figure marquante après les viols de Mazan Pharrell Williams , icône internationale et boss du style chez Louis Vuitton (on se croirait presque dans la Fashion Week de Secret Story)

, icône internationale et boss du style chez Louis Vuitton (on se croirait presque dans la Fashion Week de Secret Story) Marc Lévy et Émilie Frèche , deux plumes de la littérature française

et , deux plumes de la littérature française Léa Drucker , actrice à la carrière bien remplie

, actrice à la carrière bien remplie Jean-Louis Aubert , chanteur rock qu’on ne voit pas vieillir

, chanteur rock qu’on ne voit pas vieillir Et côté politique : Éric Dupond-Moretti, Stanislas Guerini et Olivier Véran

Un bel hommage à toutes celles et ceux qui font rayonner la culture, l’engagement et l’humanité en France.

Finalement, voir Bernadette réapparaître pour cette cérémonie, c’est comme revoir un ancien candidat emblématique revenir dans Les Cinquante : ça fait chaud au cœur, c’est inattendu, et on ne peut qu’applaudir le parcours.