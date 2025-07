Qui est vraiment Alicia, la nouvelle Miss Guyane ?

La compétition Miss France 2026 commence à prendre forme et la Guyane vient tout juste de dévoiler sa représentante. Samedi 12 juillet, Alicia Mertosetiko a été couronnée Miss Guyane 2026 à Matoury, près de Cayenne. À seulement 20 ans, elle s’est imposée avec brio face à huit autres prétendantes. On vous dit tout sur cette nouvelle pépite et les autres Miss déjà en lice.

Alicia Mertosetiko, une Miss Guyane sportive et engagée

Le Palais Omnisport Georges Théolade vibrait samedi soir au rythme des applaudissements lors de l’élection de Miss Guyane 2026. Et c’est Alicia Mertosetiko, 1m73 et un regard déterminé, qui a décroché la couronne au bout d’un show de trois heures. La jeune femme de 20 ans ne cache pas sa fierté et a remercié ses proches avec beaucoup d’émotion. Pour elle, cette victoire est le résultat de beaucoup d’efforts, mais surtout d’un soutien indéfectible.

Alicia n’est pas qu’un joli minois, c’est aussi une battante. Empathique et rigoureuse selon ses mots, elle mène de front sa passion pour le handball (qu’elle pratique depuis qu’elle a 7 ans) et ses études en BTS Professions Immobilières. Oui oui, elle gère ça comme une queen ! Le petit plus ? Elle tient à faire rayonner la culture de la Guyane à l’échelle nationale. Une Miss avec du cœur et des valeurs, on adore !

Déjà six Miss régionales prêtes pour le grand soir

En route pour Miss France 2026, la team des prétendantes commence sérieusement à s’étoffer. Alicia Mertosetiko devient la sixième candidate officielle au concours qui aura lieu en décembre, toujours animé par l’incontournable Jean-Pierre Foucault (on espère qu’il sortira encore ses légendaires « attention… »). Voici la team déjà formée :

Victoire Dupuis , Miss Normandie : 19 ans, étudiante en com et marketing à Rouen. Élue le 13 juin.

, Miss Normandie : 19 ans, étudiante en com et marketing à Rouen. Élue le 13 juin. Julie Decroix , Miss Alsace : 20 ans, ambitieuse future psy pour enfants, originaire de Blotzheim. Élue le 26 juin.

, Miss Alsace : 20 ans, ambitieuse future psy pour enfants, originaire de Blotzheim. Élue le 26 juin. Hinaupoko Devèze , Miss Tahiti : 23 ans, diplômée en droit et psycho, bosse dans le tourisme. Élue le 27 juin.

, Miss Tahiti : 23 ans, diplômée en droit et psycho, bosse dans le tourisme. Élue le 27 juin. Alice De Lima Guimaraes , Miss Auvergne : 19 ans, en prépa littéraire, élue le 5 juillet à Vichy.

, Miss Auvergne : 19 ans, en prépa littéraire, élue le 5 juillet à Vichy. Anna Valero, Miss Centre-Val de Loire : 19 ans aussi, étudiante en médecine à Orléans. Élue le 6 juillet à Dreux.

Oui, ça commence à sentir le clash de robes et de strass, façon Star Academy de la beauté.

Et ce n’est pas fini ! D’autres élections arrivent à grand pas : Miss Guadeloupe, Miss Provence, Miss Corse… le casting va bientôt être au complet. Spoiler alert : la compétition va être rude.

Un ancrage fort, entre passion et tradition

Ce n’est pas tous les ans qu’on entend parler de la Guyane dans le top des Miss. La dernière en date ? Alicia Aylies, élue Miss France 2017 et qui avait marqué les esprits. Alicia Mertosetiko a donc de quoi être motivée pour marcher dans ses pas et, pourquoi pas, ramener la couronne au pays. On sent déjà les supporters guyanais survoltés.

Avec encore plusieurs semaines d’élection à venir, la tension monte et les favorites commencent à se dessiner. Une chose est sûre, Alicia a déjà tout d’une grande. Avec son vécu, sa détermination et sa fraîcheur, elle a clairement de quoi faire des étincelles sur le plateau de TF1. C’est pépite.

