Encore un délire Insta signé Britney ?

Britney Spears a-t-elle réellement adopté une petite fille ? Ce 14 juillet 2025, la chanteuse a secoué Instagram avec une vidéo aussi intrigante qu’extravagante. Elle y parle d’une adoption, danse en maillot rose et rêve d’expresso et d’Italie. Mais derrière les paillettes, beaucoup se demandent : est-ce du sérieux ou encore une blague de la pop star ?

Une annonce surprise et une Lennon London très mystérieuse

Sur son compte Instagram, Britney Spears a lâché une bombe (ou pas) : “J’ai adopté une petite fille. Elle s’appelle Lennon London Spears. Elle va porter une robe aujourd’hui !” Si ça, ce n’est pas une entrée fracassante… Et comme à son habitude, la star a accompagné cette révélation d’une vidéo disons, un peu perchée : danse en maillot de bain rose bonbon, chapeau haut-de-forme façon magicienne de Las Vegas, et déclarations à la volée genre “j’ai besoin de café” ou “je veux m’installer en Italie”. C’est du bon Britney version 2025, quoi.

Mais malgré la grande nouvelle et l’euphorie qui semblait planer sur cette story, aucun cliché de la petite Lennon n’a été partagé. Pas même un pied potelé ou une robe en vue. Rien. Nada.

Les fans s’emballent… puis doutent

Quelques minutes après l’annonce, la folle rumeur d’une nouvelle maman Spears a enflammé les réseaux. Pourtant, un petit vent de scepticisme s’est vite levé. Plusieurs internautes ont pointé du doigt un détail crucial : ce ne serait pas la première fois que Britney joue la carte de l’“adoption fantôme”.

Petit retour express dans sa timeline : la chanteuse a souvent posté des messages similaires par le passé, montrant des “bébés” plus vrais que nature… mais qui étaient, en réalité, des poupées reborn. Ceux qui avaient cliqué en pensant voir un poupon ont alors découvert un jouet ultra-réaliste, et franchement flippant parfois.

Autre indice qui met la puce à l’oreille : la façon dont elle a construit le post, entre humour décalé et avalanche d’émojis colorés. De quoi faire penser que cette Lennon London n’est peut-être qu’un nouveau personnage de l’univers fantasque de Britney.

Une bonne blague ? C’est ce qu’on dit dans les coulisses

Selon le site TMZ, souvent bien informé sur les coulisses des célébrités, la mystérieuse Lennon ne serait ni un nourrisson, ni un animal de compagnie (au cas où certains auraient pensé à un bébé chihuahua). Il s’agirait plutôt d’une joke à la sauce Britney. Bref, une nouvelle sortie déjantée dans son style bien à elle, qui fait autant rire que grincer des dents.

Toujours d’après TMZ, aucune démarche officielle n’a été entamée auprès des organismes d’adoption américains et les représentants de Britney n’ont pas confirmé cette “naissance par Instagram”. Ça sent donc fort la mise en scène à la Britney.

De vrais enfants, de vraies galères

Pour celles et ceux qui se demandent si Britney est vraiment très “bébé fever”, la réponse est oui… et ça ne date pas d’hier. À 43 ans, elle est déjà maman de deux garçons, Sean et Jayden, aujourd’hui ados. Nés respectivement en 2005 et 2006, ils sont issus de son mariage avec Kevin Federline. Une période pas toujours tendre pour la star, tant leur relation a parfois été tendue, surtout durant les années de mise sous tutelle judiciaire.

On se souvient qu’à cette époque, Britney avait révélé que la tutelle l’empêchait même de retirer un stérilet, ce qui empêchait tout projet de grossesse. Un détail qui avait choqué l’opinion. Depuis qu’elle a été libérée de cette emprise juridique en 2021, elle ne cache plus son rêve : redevenir maman, par grossesse ou adoption.

Lennon London, symbole ou réalité ?

Alors cette soi-disant adoption, elle veut dire quoi ? Est-ce juste un délire façon “pop star en roue libre” ou un vrai clin d’œil à son envie de maternité retrouvée ? Pour l’instant, c’est encore un grand flou artistique. Difficile de trancher entre le happening symbolique et l’annonce sérieuse. Et comme aucune preuve n’a été apportée et qu’aucune autorité ne valide cette adoption, mieux vaut prendre l’info avec des pincettes.

Ce qui est certain, c’est que Britney continue de nous surprendre. Et entre deux vidéos à la TikTok sauce Star Academy et des réflexions en mode “expat life à Rome”, elle réussit toujours à rester dans le buzz. Qu’on l’adore ou qu’on soit un peu circonspect, une chose est sûre : Lennon London Spears, vraie ou pas, vient d’entrer dans le Britney-verse.