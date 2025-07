Chute de Zazie sur scène : gros moment de panique

Une chute inoubliable en plein show pour Zazie, lors des Francofolies de La Rochelle en 2019. Après sa prestation enflammée, la chanteuse avait tenté un slam audacieux… qui s’est terminé dans les bras du service médical. Heureusement, tout s’est bien fini grâce à l’intervention éclair d’un super kiné de festival.

Slam raté mais prise en charge express

Zazie, 61 ans à l’époque et toujours aussi rock sur scène, a voulu faire vibrer la foule jusqu’au bout. Son idée ? Sauter dans le public pour un slam comme une vraie star. Sauf que ce moment de folie s’est un peu retourné contre elle. Résultat, une belle douleur au thorax l’attendait à l’atterrissage. Game over pour le slam, mais coup de bol, le staff médical n’était pas loin.

C’est là que Florian Mallard entre en scène. Kinésithérapeute attitré du festival, il a immédiatement été appelé pour porter secours à l’artiste. Il l’a manipulée (dans le bon sens du terme hein), auscultée et surtout rassurée sur son état. Verdict : douleur costale, mais rien de cassé. Une grosse frayeur, certes, mais Zazie a pu souffler. Et nous aussi, franchement.

Des soins VIP pour les artistes en coulisses

Ce qu’on sait moins, c’est que pour chaque édition des Francofolies, Florian Mallard assure la rééducation express de toutes les stars en coulisses. Présent tous les jours de 13h à 19h pendant le festival, il propose des séances gratuites de 30 minutes aux artistes fatigués, courbaturés ou stressés avant de monter sur scène. Autant dire qu’il ne chaume pas.

Et franchement, entre les chorés de folie, les lights qui chauffent à mort et l’adrénaline du show, on comprend que les chanteurs finissent épuisés. D’ailleurs, on parie qu’une Sandra de la Star Ac 2023 aurait bien eu besoin d’un petit massage salvateur après sa tournée marathon.

Une équipe de l’ombre mais indispensable

L’anecdote de Zazie nous rappelle à quel point les festivals ne sont pas juste des scènes et des amplis. Derrière ces shows de folie, il y a toute une organisation de feu pour veiller sur les artistes.

Equipes techniques

Logistique

Programmation

Staff médical au taquet

Tout ce monde-là bosse dans l’ombre pour que tout roule sans accroc.

Le geste courageux mais risqué de Zazie reflète bien l’intensité de ces moments live. Et, surtout, ça met en lumière l’importance des pros de la santé, comme Florian, qui assurent comme jamais. Parce que quand ça clashe (physiquement parlant), mieux vaut un as de la kiné sous la main pour que le show continue sans bobo de trop.

