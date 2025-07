“Merci Thierry” : l’adieu d’Eric et Ramzy à leur mentor

Le mardi 15 juillet 2025, Eric et Ramzy se sont retrouvés sur le plateau de France 2 pour un moment chargé d’émotion. Les deux humoristes ont rendu un vibrant hommage à Thierry Ardisson, disparu la veille à 76 ans, et en ont profité pour rappeler à quel point l’homme en noir avait marqué leur vie… et leur carrière.

Un choc pour le monde de la télé

L’annonce est tombée lundi 14 juillet au matin et a bouleversé les amoureux de la télévision française : Thierry Ardisson est décédé des suites d’un cancer du foie. L’homme de toutes les nuits noires, le roi des interviews piquantes et stylées, nous a quittés à l’âge de 76 ans, après avoir été hospitalisé plusieurs semaines à l’Hôpital Américain. Depuis, les hommages fusent de toutes parts, dans les médias comme sur les réseaux sociaux.

Une reconnaissance éternelle

Si Eric et Ramzy ont répondu présents pour cet hommage, ce n’est pas seulement pour la symbolique. C’est aussi parce que Thierry Ardisson, dans l’ombre de son célèbre canapé noir, a joué un rôle crucial dans le lancement de leur carrière. Oui oui, rien que ça.

Eric l’a dit franchement, sans détours : « C’est avec une grande tristesse qu’on a appris la mort de Thierry Ardisson, qui, pour nous, était quelqu’un de très important dans notre carrière. » Ramzy, lui, a renchéri en rappelant qu’à l’époque, Ardisson les avait invités avant même qu’ils soient connus : “Il nous a invités alors qu’on n’avait pas encore fait grand-chose.”

C’était à la fin des années 90. Eric et Ramzy montaient tout juste sur scène, testaient leurs sketchs, faisaient marrer quelques salles à Paris. Ardisson est l’un des premiers à les repérer, à les soutenir, et surtout… à leur ouvrir son plateau à une heure de grande écoute.

Les souvenirs que personne n’oublie

Éric et Ramzy n’ont pas hésité à replonger dans leurs souvenirs, et on les comprend. Qui pourrait oublier leurs passages légendaires dans « Tout le monde en parle », avec leurs vannes absurdes, leur complicité débordante, et ces invités incrédules face à leur folie douce ? À l’époque, l’émission de Thierry Ardisson, c’était le Graal, un peu comme la villa des Secrets dans Secret Story : tout le monde rêvait d’y mettre les pieds.

Eric l’a même dit en rigolant : “On a été invités 1200 fois. C’est un record !” Ok, peut-être pas 1200, mais clairement, le duo était devenu des habitués. Ramzy a aussi évoqué une séquence culte avec Jamel Debbouze : “Qu’est-ce qu’on a rigolé. Ce sont encore des extraits dont on nous parle aujourd’hui.” Et pour cause, leurs apparitions sont devenues quasi mythiques, au même rang que la fameuse séquence avec Loana et son jacuzzi.

Un espace de liberté total

Au-delà des postes de télévision et des tapis noirs, Thierry Ardisson avait créé quelque chose que peu d’animateurs ont osé : un véritable espace de liberté. “Il avait cette arène dans laquelle on pouvait vraiment s’exprimer librement”, a confié Eric. Une atmosphère où tout était permis, du plus absurde au plus provoc’.

Il cite d’ailleurs Laurent Baffie, autre pensionnaire titulaire de la team Ardisson, capable de toutes les provocations sans jamais se faire sortir. “C’était un des rares endroits où l’on pouvait être aussi libres”, dit Eric. Et pour des artistes comme Eric et Ramzy, pouvoir délirer sans filtre en prime-time, c’était un cadeau.

En guise de conclusion (même s’on ne fait pas de conclusions ici), Eric a eu un dernier mot pour l’au-delà : “Merci Thierry. Et si jamais tu as encore besoin de nous, on est là.” Sobre, drôle, sincère. Du Eric & Ramzy tout craché.

Et du Ardisson comme on l’aimait.