M6 : Sophie Ferjani rebondit après l’affaire Plaza

Alors que le nom de Stéphane Plaza est au cœur de la tourmente, son ancienne coéquipière Sophie Ferjani revient elle, en force et en beauté, sur le petit écran. Son nouveau projet télé tombe à pic pour tourner la page. Dès cet été, elle sera l’une des figures phare d’un tout nouveau programme de M6.

Sophie Ferjani : une déco detox pour oublier le passé

Ancienne acolyte de Stéphane Plaza dans Maison à vendre, Sophie Ferjani a vu sa carrière bousculée par l’affaire judiciaire visant l’animateur. Avec la condamnation de Plaza à douze mois de prison avec sursis pour violences habituelles, M6 a pris une décision sans appel : couper toutes les émissions liées à son nom. Résultat, clap de fin pour plusieurs programmes… et pour les pros qui gravitaient autour, dont Sophie.

Mais loin de jeter l’éponge, la décoratrice a su rebondir avec flair. À 48 ans et maman de trois enfants, elle reprend les rênes de sa vie pro avec panache. Et le come-back ne se fera pas en mode discret, puisqu’elle débarque en prime time sur M6 avec un concept qui va régaler tous les fans de réno, d’astuces maison et de transformations wahou.

Un nouveau décor, un nouvel entourage

Dès le lundi 4 août à 21h10, place à Ma rénovation est la plus belle de France. Dans ce tout nouveau programme, Sophie Ferjani partira à la découverte des rénovations les plus stylées de l’Hexagone. Au menu : de la créativité à gogo, des idées futées pour aménager son chez-soi et des visuels archi-inspirants.

Fini les binômes tendus du passé, Sophie entame une nouvelle collaboration avec deux visages bien connus des téléspectateurs :

Stéphane Rotenberg , l’animateur incontournable de Pékin Express , qui prend les commandes de l’émission

, l’animateur incontournable de , qui prend les commandes de l’émission Laurent Jacquet, le bricoleur-star de Mission Travaux, passé expert en rénovation

Autant dire qu’entre la rigueur de Sophie, la cool attitude de Rotenberg et les tips malins de Jacquet, l’émission s’annonce comme un trio gagnant. Une dream team de la maison qui va faire du bien aux yeux et au moral… surtout après les polémiques pas très feng shui de ces derniers mois.

Une page tournée et un vent nouveau

Si certains pensaient que Sophie allait disparaître du paysage médiatique, c’était sans compter sur sa passion pour la déco et sa capacité à faire peau neuve. Toujours souriante, bosseuse et pétillante, elle reprend sa place, avec un nouveau projet qui lui colle à la peau.

Et entre nous, ce retour à l’écran est tout sauf un hasard. Dans l’univers télé, comme dans Love Island, les retournements de situation sont monnaie courante… et parfois, le meilleur candidat n’est pas celui qu’on croit. Sophie Ferjani semble bien décidée à écrire son propre script. Ça passe crème.

