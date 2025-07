Poupette Kenza : sortie de prison et son retour en force

Poupette Kenza, qui vient tout juste de sortir de prison, revient déjà sur le devant de la scène. La célèbre influenceuse, connue pour ses frasques et ses punchlines, combine retour en librairie et comeback télé-réalité façon 2.0 grâce à un programme imaginé par sa cousine. Et attention, ça promet du croustillant.

Poupette Kenza libre, mais sous surveillance

À seulement 24 ans, Poupette Kenza a déjà vécu plus de rebondissements que certains en une vie entière. Récemment mise en examen pour tentative d’extorsion de fonds en bande organisée et association de malfaiteurs, elle a été incarcérée plusieurs semaines avant d’obtenir une liberté conditionnelle. Mais pas question de champagne pour fêter ça : elle doit pointer régulièrement au commissariat, ne peut quitter le territoire français et a interdiction de contacter les victimes présumées de l’affaire.

Pas du genre à se faire oublier, la queen d’Instagram est pourtant bien décidée à reprendre les choses en main. C’est donc sans tarder qu’elle marque son retour public avec la sortie d’un livre (grande tendance chez les influenceurs ces temps-ci) où elle promet de dire sa vérité, version 100 % Poupette.

Souk’s Squad : la nouvelle TV-réalité 100 % girl power (et drama)

Mais le vrai coup de projecteur du moment vient de sa cousine, Soukaina, qui ne perd pas de temps pour transformer l’actualité mouvementée de la famille en buzz. Elle signe le lancement de “Souk’s Squad”, une télé-réalité diffusée exclusivement sur Snapchat, qui embarque un casting explosif dans une villa de rêve à Marrakech. Au programme :

Influenceuses

Luxe

Drama

10 000 euros à empocher

Treize filles, treize énergies, et une seule gagnante. Chaque jour, les participantes devront relever des défis corsés pendant dix jours, où la stratégie, le mental et le courage seront mis à l’épreuve non-stop. C’est un peu Koh-Lanta en talons et filtre beauté activé. Si tu kiffais les clashs d’Anissa et Sephora dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde, autant dire que tu vas être servi(e).

Les visages du show ne sont pas inconnus : Camélia, Sephora, Olivanie, Saliha ou encore Anissa font partie des profils sélectionnés. De quoi pimenter la villa et offrir un concentré de compétition, de stratégies bien senties et de solidarité féminine (enfin, parfois).

Un retour en famille qui ne passe pas inaperçu

Avec Souk’s Squad, la famille Poupette prouve qu’elle a le sens du flair (et de la caméra). Si Poupette Kenza ne participe pas directement à l’émission, son nom reste associé de très près à l’aventure, et elle surfe clairement sur cette nouvelle visibilité. Certains y voient une façon habile de redorer son image, d’autres un énième coup de buzz. En attendant, elle fait parler d’elle, et c’est visiblement tout ce qui compte.

Entre come-back littéraire et ambitions télévisuelles, on peut dire que le clan ne perd pas le nord. Et avec tous les rebondissements qu’on connaît autour de Poupette, pas impossible qu’elle finisse elle aussi par apparaître dans la villa en guest surprise. La suite au prochain épisode…

