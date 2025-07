Mariage de Brody Jenner : les sœurs snobent l’événement

Les fans ne pourront pas s’empêcher de remarquer leur absence. Kendall et Kylie Jenner n’étaient pas présentes au mariage de leur demi-frère Brody avec Tia Blanco à Malibu, un événement pourtant très attendu. Mais derrière ce boycottage discret, se cache un cocktail explosif entre vie de famille compliquée et stratégie médiatique bien huilée.

Des tensions familiales bien ancrées

Depuis des années, ça grince dans l’arbre généalogique Jenner. Au cœur des tensions, les mères respectives : Kris Jenner, la matriarche du clan Kardashian, et Linda Thompson, l’ex de Bruce devenu Caitlyn Jenner. Les deux femmes ont longtemps été en rivalité, et forcément, ça a déteint sur toute la marmaille.

Brody Jenner n’a jamais mâché ses mots : il tient Kris pour responsable d’une partie des conflits familiaux passés. Résultat, les liens avec Kendall et Kylie n’ont jamais été simples. Kendall, la plus proche de lui, a tenté de garder un minimum de connexion, tandis que Kylie, elle, a clairement choisi son camp. Team Kardashian à fond les ballons, elle se perçoit comme étrangère aux Jenner, ce qui en dit long sur l’ambiance au repas de famille.

Une décision réfléchie… et stratégique

Contrairement à ce que certains ont pu dire, Kendall et Kylie ne sont pas fâchées avec Brody ou Tia. Leur absence n’a rien eu de clashant, c’est même tout l’inverse : elles ont choisi de ne pas venir pour ne pas voler la vedette aux mariés. Et connaissant leur poids dans les médias, on comprend la stratégie.

Avec leurs millions de followers et leur pouvoir d’attraction, leur simple apparition aurait éclipsé le couple. Or, Brody et Tia avaient décidé d’un mariage en toute intimité, avec une petite soixantaine d’invités seulement. Alors forcément, faire entrer les sœurs Jenner dans le tableau, ça aurait changé la vibe direct. Résultat : elles ont respecté ce choix et passé leur tour, tout simplement.

Chacune sa vibe le jour J

Pendant que Malibu vibriait au rythme des vœux d’amour, les deux sœurs faisaient leur vie loin des caméras de mariage. Kylie profitait du soleil grec en famille avec sa fille Stormi, en mode mer turquoise et jus d’orange à la main. Kendall, elle, jouait la carte nature. Grand bol d’air frais avec ses chevaux, loin du brouhaha mondain.

Un signal fort que ni l’une ni l’autre n’a essayé de cacher. Rien à prouver, pas de post alambiqué ni de message cryptique, juste une vie bien remplie et une volonté de ne pas déranger.

Brody, entre tendresse et distance

Lors d’un podcast enregistré en janvier, Brody a mis les choses au clair. Il aime profondément ses sœurs, mais il avoue aussi qu’ils se voient à peine. Les invitations ont bien été envoyées, mais aucun retour. Un silence radio qui fait écho à son premier mariage en 2018, déjà boudé par le camp Kardashian-Jenner.

Entre non-dits, blessures non cicatrisées et planning surbooké, la famille recomposée donne clairement du fil à retordre. Du genre secret de famille digne d’un prime de Secret Story.

Caitlyn Jenner toujours présente malgré les épreuves

Si Kendall et Kylie ont préféré passer leur chemin, Caitlyn Jenner, elle, a fait le déplacement. Et ce, malgré un moment de deuil douloureux puisqu’elle avait récemment perdu sa manageuse. Sa présence au mariage a été perçue comme un geste fort, un pont tendu vers la réconciliation, ou au moins, vers un semblant d’unité familiale.

Son apparition a surpris certains mais a surtout marqué l’importance de ce moment pour Brody. Une manière aussi de rappeler que malgré les drames et les distances, les liens familiaux ne disparaissent jamais totalement.

Kendall et Kylie, tiraillées entre ombres du passé et image publique

Ce genre de décision, pas facile à prendre quand tout le monde vous scrute. Kendall et Kylie jonglent constamment entre vie perso chahutée et exposition planétaire. Et dans ce cas précis, leur choix de ne pas se montrer prouve une certaine maturité, ou du moins une réelle volonté de respecter les codes d’un événement intime.

Et puis, soyons honnêtes : s’effacer volontairement alors qu’on pourrait tout enflammer, c’est aussi une posture médiatique bien maîtrisée. Après tout, dans un monde où chaque apparition est analysée en boucle, ne rien faire devient un acte fort. Comme quoi, chez les Jenner, même les absences sont pleines de sens.