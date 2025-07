Karine Le Marchand a surpris ses fans en révélant sur Instagram qu’elle suivait un traitement long et contraignant suite à un check-up complet. Si elle se veut rassurante sur son état de santé, l’animatrice star de M6 a tout de même dû changer ses habitudes alimentaires et se lancer dans un gros programme santé.

Karine Le Marchand entame un vrai coup de frais

En plein tournage à Aix-en-Provence, entre deux moments de repos bien mérités, Karine Le Marchand s’est confiée à ses abonnés sur une petite révolution dans sa routine. Elle explique avoir fait un bilan complet avec un médecin spécialisé en médecine anti-âge. Résultat : plusieurs intolérances alimentaires et un taux de cholestérol jugé dangereux. Rien de dramatique, mais suffisamment sérieux pour agir dès maintenant.

Elle suit désormais un protocole santé de 18 mois, avec un traitement médicamenteux et une diète ciblée. Le but ? Tout remettre à niveau pour vieillir en beauté et en forme. On adore ce mood préventif et assumé, façon « je prends soin de moi avant qu’il soit trop tard ». Ça passe crème.

Bye bye parmesan, citron et jaunes d’œufs

Le programme imposé implique de lourds sacrifices alimentaires. Et pas n’importe lesquels ! Karine a dû dire adieu à certains de ses aliments préférés. Parmi les bannis : le fromage de chèvre, le parmesan, le citron et même les jaunes d’œufs. Autant dire que pour une amoureuse du goût, c’est la déprime.

Dans une story, elle lâche avec autodérision que ce régime est « un cauchemar ». Elle ironise aussi sur le côté pratique du traitement : “la moitié de ma valise est remplie de médicaments”, dit-elle en rigolant. On sent que ça l’embête, mais elle garde le sourire et le sens de l’humour, fidèle à elle-même. Un peu comme les candidats de Love Island qui pleurent une élimination mais postent tout de suite après une vidéo 100% good vibes.

Rassurer ses fans, mission réussie

Face aux réactions inquiètes de ses followers suite à ses confidences, Karine Le Marchand a vite pris la parole pour les rassurer. « Je vais très bien, le moral est au top, la santé aussi », a-t-elle assuré. Pour elle, il s’agit d’un choix personnel pour prendre soin d’elle sur le long terme. Elle ajoute même avec philosophie : « Vivre longtemps, c’est bien, mais si c’est pour être dans un sale état, ça ne m’intéresse pas. »

On sent une vraie volonté de se recentrer, de ralentir, de mieux vivre. Un peu comme les candidats de Koh Lanta qui, après une élimination musclée, en profitent pour faire le point sur leurs priorités. Karine est pile dans ce mood : focus sur elle, sur son bien-être, et avec un maximum de détermination.

Un défi sur la durée mais plein d’ondes positives

Ce n’est pas la première fois que des personnalités partagent sans filtre leur parcours santé. Et même si ce n’est pas toujours tout rose, ça fait du bien de voir quelqu’un de médiatique en parler avec transparence et humour. Karine n’hésite pas à montrer que, même si tout semble aller à l’extérieur, parfois, il faut repartir de zéro. Et franchement, c’est pépite qu’elle assume tout ça.

Avec son naturel et sa force tranquille, la présentatrice de L’Amour est dans le pré prouve encore une fois qu’elle est bien plus qu’un visage télé : une femme engagée, lucide, et connectée à ses besoins. Et ça, on valide à 100 %.