Il pensait couler des jours tranquilles sous le soleil de Tel-Aviv, mais retour à la case prison pour Marco Mouly. L’escroc frenchy le plus culotté vient d’être de nouveau rattrapé par la justice, après une petite virée internationale digne d’un scénario de série. Et justement, sa vie inspire bel et bien la fiction…

L’arnaqueur en cavale… mais pas trop stressé

Depuis des mois, Marco Mouly faisait son petit business (ou pas) en Israël, savourant ce qu’il qualifiait lui-même de « vie simple ». Aucun plan à la Lupin, à l’écouter. Juste un gars pépère qui sirote son café au bord de la mer, en clamant son innocence sur tous les toits. Accusé de dissimulation de revenus, il assurait à qui voulait bien l’entendre qu’il n’était pas en cavale. « Je vis ma vie », disait-il, calme comme un yogi. Bon, un yogi en costard, mais quand même.

Pourtant, la justice française n’est pas vraiment d’accord avec le mood zen de Marco. En mars 2025, c’est à Rome qu’il se fait épingler. Retour express en France, et direction la case détention le 16 juillet. Verdict : trois ans de prison pour avoir organisé son insolvabilité. Traduction : Monsieur voulait éviter de payer ses dettes fiscales en planquant son pognon.

Une réputation bien huilée

Si son nom ne vous dit rien (vraiment ?), Marco Mouly, c’est le pro de l’arnaque à la papa. Celui qu’on surnomme le « roi de l’arnaque » s’est surtout fait connaître grâce à l’affaire de la fraude à la taxe carbone en 2017. Il risquait huit ans à l’époque pour avoir monté un système de dingue qui a siphonné des millions d’euros au fisc. Bref, pas exactement le type qu’on invite à gérer la compta d’une asso étudiante…

Mais Marco, c’est aussi une personnalité qui aime les projecteurs. Il a inspiré un personnage dans la série « D’argent et de sang », une sorte de mix entre Breaking Bad et L’Arnacœur. Interventions médiatiques, déclarations fracassantes, il joue presque son propre rôle. Dans les interviews, il se décrit comme un « affairiste » malin qui prend « ce qu’il peut quand il n’en peut plus ». Le gars a clairement le sens de la formule.

Une défense qui détonne

L’affaire récente ne manque pas de piquant non plus. Selon son avocat, Maître Philippe Ohayon, on en ferait carrément trop pour une « affaire d’intérêt mineur » pour l’ordre public. Rien que ça. Pour lui, le dispositif judiciaire est surdimensionné par rapport à la réalité du dossier. En attendant, son client a quand même été accusé d’avoir planqué les revenus de ses contrats d’édition et de sa participation avec… Magali Berdah en personne. Rien que ça. Même dans les téléréalités, ça clashe moins sévère.

Lors de ses interviews à Tel-Aviv, Marco répétait en boucle qu’il voulait un procès équitable, une enquête sérieuse et un juge « neutre et honnête ». Une stratégie assez classique, mais avec lui, on ne sait jamais si c’est du cinéma ou une vraie réclamation judiciaire.

Retour au bercail pour le roi de l’enfumage

Quel que soit son discours, la justice a tranché. Retour au bercail pour le roi des combines. Fin de la dolce vita à Tel-Aviv, bonjour le Centre pénitentiaire. À 60 ans bien tassés, cette nouvelle incarcération pourrait bien signer la fin de ses magouilles à répétition. Reste à voir s’il préparera son comeback version redempteur ou s’il profitera de cette pause pour réfléchir à un nouveau plan histoire de revenir plus fort. En tout cas, s’il fallait choisir un mentor pour une saison de Secret Story 2025, on aurait trouvé notre gagnant sans hésiter.

