Prime de la Coupe du monde : Mbappé crée la polémique

Coup de tonnerre dans la planète foot : Kylian Mbappé fait parler de lui, non pas pour un but ou un transfert, mais à cause d’un très généreux don aux CRS chargés de la sécurité des Bleus. Un geste qui partait d’une bonne intention, mais qui intrigue les autorités et soulève quelques questionnements pas très glam.

Un don XXL qui fait lever quelques sourcils

En juin 2023, Kylian Mbappé a sorti le carnet de chèques et pas pour n’importe qui. L’attaquant star a versé pas moins de 180 300 euros à cinq membres des forces de l’ordre. Concrètement, quatre brigadiers-chefs ont chacun reçu 30 000 euros, pendant qu’un commandant, lui, a touché 60 300 euros. Et si vous vous demandez d’où vient cette pluie de billets, sachez que l’argent sort tout droit du compte perso du joueur.

Mbappé, dans une lettre signée de sa propre main, explique qu’il voulait reverser sa prime de participation à la Coupe du Monde 2022. Et comme le gars ne fait pas les choses à moitié, il a choisi de partager cette somme entre des assos et les policiers qui assuraient la sécurité de l’équipe de France. Une manière pour lui de “remercier” les hommes sur le terrain pendant la compétition.

Quand la générosité rencontre les règles

Sauf que voilà, ce don fait pas franchement l’unanimité. C’est Le Canard Enchaîné qui a levé le lièvre, grâce à des docs de Tracfin, l’organisme qui piste les mouvements d’argent douteux. Résultat : une enquête administrative a été lancée par l’Inspection générale de la police nationale, aussi appelée IGPN (aka les “polices des polices”).

L’objectif ? Savoir si ce genre de don est bien cool question déontologie. Parce que si la démarche est sincère, les règles dans la fonction publique sont strictes quand il s’agit d’acceptation de cadeaux ou d’avantages sonnants et trébuchants. Et là, un chèque de 60 300 euros, même si ça sort du cœur, c’est pas une bougie parfumée de fin d’année, on est d’accord.

Des dons d’usage ou des cadeaux gênants ?

Mbappé, pas du genre à faire les choses à l’arrache, dit avoir pris conseil auprès de son avocat fiscaliste. Ce dernier lui aurait assuré qu’on entre ici dans la catégorie des “dons d’usage”. En gros, des présents spontanés sans rémunération déguisée, qui ne nécessitent pas de déclaration particulière… tant qu’ils restent raisonnables et occasionnels. Mais 180 000 euros, ça passe pas crème comme petit cadeau selon tout le monde.

Et c’est justement ce que tente de déterminer l’IGPN : est-ce que le montant, le contexte ou le fait que ça vienne d’une super star du foot vers des policiers en fonction pourrait poser question ? Notamment pour le commandant, qui était le supérieur hiérarchique des autres CRS concernés. Eh oui, dans le monde du service public, les “Mercis” en euros peuvent vite tanguer niveau éthique.

Pas un coup de sifflet contre Mbappé, mais…

Petite précision : l’enquête ne cible pas Kylian Mbappé directement. Ce n’est pas lui qu’on soupçonne, mais plutôt les policiers qui ont accepté les dons. Autrement dit, on cherche à savoir si leur acceptation pourrait être perçue comme un arrangement gênant, voire une entorse à la déontologie. Surtout que le commandant bénéficiaire a un rôle sensible dans la hiérarchie.

C’est un peu comme quand un candidat de Secret Story balance une info de la maison des secrets à un pote pour le sauver des nominations : y’en a toujours un que ça peut griller. Dans ce cas-là, ce n’est pas le joueur qui est accusé, mais bien ceux qui ont peut-être trop vite dit merci.

Affaire à suivre… et qui montre quand même que même en dehors du terrain, les choix de Mbappé font vibrer toute une équipe, pas forcément celle qu’on pensait.