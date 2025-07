Johnny Hallyday : casting surprise validé par Laeticia

C’est officiel : Raphaël Quenard prêtera bientôt ses traits au légendaire Johnny Hallyday dans un biopic très attendu. Un choix étonnant mais validé par Laeticia Hallyday elle-même, totalement chamboulée par le jeu de l’acteur après avoir vu un de ses films… en plein vol d’avion.

La rencontre inattendue… à 10 000 mètres d’altitude

On connaît tous une histoire qui débute dans un avion, mais là, c’est carrément un biopic qui a décollé à bord. Alors qu’elle voyage tranquillement, Laeticia Hallyday décide de tuer le temps en regardant un film. Son choix ? « Yannick », une pépite signée Quentin Dupieux, avec Raphaël Quenard en tête d’affiche. Et là, coup de foudre artistique.

Dès les premières scènes, elle est scotchée. Sa prestance, son regard intense, cette espèce d’électricité dans son jeu… Il n’en fallait pas plus pour qu’elle ait l’impression de revoir Johnny à l’écran. Dans une interview pour Paris Match, elle le dit clairement : elle a retrouvé chez Raphaël ce petit truc en plus, « le regard de son mari », qui l’a bouleversée.

Une décision instinctive mais ultra assumée

Ce qui rend cette histoire encore plus folle, c’est que Laeticia n’avait aucune idée que ce film avait été produit par Hugo Sélignac — celui-là même qui produira le biopic. Vous l’avez ? Elle découvre un acteur, tombe sous le charme de son jeu, et bingo, le producteur du film en question est déjà dans son entourage. Coïncidence de l’univers 2.0.

Raphaël Quenard a d’ailleurs raconté cette anecdote dans l’émission LEGEND de Guillaume Pley, toujours aussi calme, comme si ce genre de truc arrivait tous les jours. Petit moment d’humilité très classe, comme quand Céline dans Secret Story fait des révélations sans se la raconter.

Une transformation attendue et un tournage sous haute tension

Pour camper Johnny, Raphaël Quenard aura du pain sur la planche, c’est clair. Parce qu’interpréter l’idole des jeunes, c’est pas juste une histoire de perruque ou de blouson noir. Il va falloir bosser la voix, la gestuelle, le feu sacré. Mais connaissant l’acteur, qui a déjà surpris tout le monde avec ses rôles intenses et imprévisibles, ça passe crème.

Le film sera réalisé par Cédric Jimenez, à qui l’on doit Bac Nord et Novembre, donc côté ambiance et nerfs à vif, on devrait être servis. Le rôle de Laeticia dans le projet reste avant tout celui de muse et gardienne de l’esprit Johnny, ultra impliquée dans le casting du premier rôle.

Un casting qui sort des sentiers battus

C’est ce qu’on adore dans cette annonce : le choix zéro évident mais ultra couillu. Entre tous les acteurs bankables ou imitateurs chevronnés, c’est Raphaël Quenard, comédien monté en flèche ces deux dernières années, qui décroche ce rôle mythique. Et franchement, on valide.

En plus, niveau charisme un peu marginal et regard perçant, on comprend Laeticia. Reste à savoir qui incarnera les autres grandes figures de la vie de Johnny :

Sylvie Vartan ?

? Nathalie Baye ?

? David Hallyday ?

Lætitia saura-t-elle résister à l’envie de jouer son propre rôle ? À suivre…

Telle une surprise sortie de la Roue de Secret Story, ce biopic est officiellement lancé. Et avec un casting aussi inattendu, on peut déjà imaginer les débats à venir… et les frissons aussi.