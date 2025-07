Mort de Bun Hay Mean : Foresti sort du silence

Florence Foresti a enfin brisé le silence autour de la mort de son ami Bun Hay Mean… à sa manière. L’humoriste, habituellement discrète, a tenu à clarifier la situation après que certaines rumeurs aient laissé entendre qu’elle s’en était prise à Blanche Gardin suite au décès tragique de leur collègue commun. Et visiblement, elle n’a pas du tout apprécié.

Un drame qui a secoué le monde de l’humour

La disparition soudaine de Bun Hay Mean, le 10 juillet dernier, a bouleversé de nombreux artistes. L’humoriste de 43 ans a trouvé la mort après une chute de son appartement situé au 8e étage. Les premières rumeurs parlaient de suicide ou d’acte criminel, mais les éléments de l’enquête ont plutôt suggéré un accident : son téléphone aurait été retrouvé dans une gouttière, et il aurait tenté de le récupérer avant de tomber. Une nouvelle qui a glacé le sang à ses proches.

Côté hommages, Alexandre Kominek, le chéri de Florence Foresti et ami proche de Bun Hay Mean, a partagé un message particulièrement émouvant sur Instagram, où il se remémore avec tendresse sa relation avec l’humoriste disparu. Photos à l’appui, il a salué la générosité de son copain de scène, et laissé transparaître sa douleur sans filtre. Tout ça nous a fait verser une petite larme…

Blanche Gardin, amie très proche du défunt humoriste

L’autre figure très proche de Bun Hay Mean, c’est Blanche Gardin. Elle aussi a eu droit à une belle déclaration de sa part lorsqu’il avait été invité dans l’émission de Jordan de Luxe. Il y évoquait leur complicité, leur respect mutuel et leur lien d’amitié solide. Mais quelques semaines seulement avant le drame, Blanche avait fait parler d’elle en refusant un gros chèque d’Amazon pour “Lol, qui rit sort”… un geste politiquement fort, mais pas du tout neutre côté showbiz.

Et c’est là que le malaise commence à pointer le bout de son nez.

Un sketch qui enflamme les réseaux

Dans un de ses sketchs récents, Florence Foresti donne la parole à son chien Albert, devenu (on vous jure que c’est vrai) le porte-voix de critiques contre Amazon et la société de consommation. Forcément, les internautes ont vu rouge. Ou plutôt : ils y ont vu une pique à Blanche Gardin, presque comme une réponse déguisée à son boycott public d’Amazon et de ses émissions.

Sur X, ça a clashé sévère : plusieurs fans ont accusé Foresti d’hypocrisie ou de coup bas. Et ça, elle ne l’a pas du tout bien pris.

Florence Foresti monte au créneau

Dans une interview accordée à Nice Matin, la comédienne a réagi sans détour. Et spoiler alert : elle est furax. “Si j’ai quelque chose à dire, je le dirai franchement. Les coups bas, ce n’est pas mon truc”, a-t-elle déclaré cash. Avant d’ajouter ce petit tacle : “Ça me dégoûte qu’on pense ça.”

Ce qui est clair, c’est que l’humoriste refuse d’être associée à une guéguerre digne des Marseillais contre le RDM. Pas de drama dans les coulisses si elle peut l’éviter, Foresti préfère la punchline franche au sous-entendu piquant.

Bon, si vous cherchiez un remake de Les Cinquante version stand-up, c’est raté. Le seul clash ici, c’est entre les rumeurs et ceux qui veulent remettre un peu de vérité dans tout ça.