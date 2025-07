Thierry Ardisson : ses enfants brisent l’image du père parfait

Le décès de Thierry Ardisson a secoué le monde des médias, mais c’est surtout le documentaire diffusé deux jours après sa mort qui a créé la surprise. Intitulé “La face cachée de l’homme en noir”, il révèle un Ardisson intime, loin des projecteurs, et pas toujours très glamour aux yeux de ses enfants.

Thierry Ardisson, derrière le costume noir

Figure mythique de la télé française, Thierry Ardisson, alias “l’homme en noir”, s’est éteint le 14 juillet des suites d’un cancer du foie. Avec ses émissions cultes comme “Tout le monde en parle” ou “Salut les Terriens”, il a longtemps régné sur les plateaux télé avec son humour tranchant et son ton inimitable.

Mais derrière son personnage télévisuel, il y avait l’homme, le vrai. Et c’est justement ce que sa compagne Audrey Crespo-Mara a voulu dévoiler dans un documentaire diffusé le 16 juillet sur TF1. Et autant dire que certains passages ne l’épargnent pas vraiment… On n’est pas loin d’une séquence buzz digne de Secret Story version drama familiale.

Un père pas toujours au top selon ses enfants

Ce qui a surtout fait parler, ce sont les témoignages de ses enfants, et on peut dire qu’ils ne l’ont pas vraiment ménagé. Gaston, son fils cadet, n’y va pas avec le dos de la cuillère : pour lui, Ardisson était « égocentrique » et « très chiant ». Pas exactement le genre de compliment qu’on rêve d’entendre dans un hommage posthume…

Il explique que son père se comportait dans la vie comme sur un plateau télé : omniprésent, retournant toujours la lumière sur lui, même pendant les simples repas du dimanche.

Manon, l’aînée, confirme et en rajoute une couche. Elle raconte que pendant les dîners de famille, impossible d’en placer une : Thierry monopolisait la parole H24. Elle dénonce son manque d’intérêt pour ce que vivaient ses enfants. En gros, Monsieur se faisait ses monologues pendant qu’ils auraient juste aimé raconter leur journée. Ambiance…

Une éducation loin des strass, mais pas sans stress

Heureusement, Ninon, principale engagée pour adoucir la pilule, apporte un éclairage plus positif (enfin, un peu). Selon elle, son père voulait les protéger de l’univers médiatique et les éloigner du bling-bling parisien. C’est pour ça qu’il avait choisi de les élever en Normandie, bien loin des tapis rouges.

Pas de sacs de luxe à 12 ans ni de chauffeur privé, les enfants Ardisson ont grandi “à la roots” – ou presque – pour éviter de devenir des “gosses de riches”. Une intention sûrement bonne, mais qui n’a pas suffi à effacer le reste du tableau familial.

Un docu cash et sans maquillage

Le portrait brossé dans “La face cachée de l’homme en noir” est clairement en contraste avec l’image publique du célèbre animateur. Pas mal d’ombre donc, mais aussi cette vulnérabilité touchante qu’Audrey Crespo-Mara a voulu mettre en avant : ses luttes contre ses addictions, ses excès, mais aussi ses contradictions humaines.

En l’espace d’une heure, on passe de l’admiration au malaise, puis à la compassion, comme dans une soirée des Cinquante où tout peut basculer à tout moment. Un choc d’authenticité pour les fans, et peut-être une façon pour certains de redécouvrir Thierry Ardisson, non plus en homme de télé, mais en homme tout court.