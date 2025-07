Amir accusé de soutenir Israël : des artistes quittent le festival

Amir, le chanteur révélé dans The Voice, se retrouve au cœur d’une tempête médiatique inattendue. Entre un clip choc, des accusations politiques et un message de paix poignant, son image publique évolue rapidement. Longtemps adulé pour sa voix et sa douceur, il devient aujourd’hui l’objet de controverses et de débats engagés.

Un visage ensanglanté et un clip qui secoue

Souvenez-vous, en octobre dernier, Amir a posté une photo surprenante sur ses réseaux. Le visage en sang, tuméfié, l’image glaciale a immédiatement fait flipper ses fans. Blessé dans un accident ? Victime d’une agression ? Rien de tout ça. Il s’agissait en réalité d’un maquillage plus vrai que nature pour les besoins de son nouveau clip.

Ce tournage un peu fou, imaginé par l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent, et filmé uniquement au smartphone, simulait un accident de voiture. Amir en garde un souvenir puissant, qualifiant même l’expérience de “plus belle de sa carrière”. Une performance artistique qui mérite d’être saluée, mais qui, à l’époque, faisait surtout parler pour son effet choc. Une vraie scène à la Koh Lanta : on saigne, mais on tient debout !

Une polémique qui vient tout faire basculer

Mais là où ça se corse, c’est ces dernières semaines. À l’approche de sa prestation aux Francofolies de Spa, un vent de boycott a soufflé sur le festival. En cause ? Les positions supposées d’Amir sur le conflit israélo-palestinien. Plusieurs collectifs l’ont accusé de soutenir l’armée israélienne et le gouvernement de Benyamin Nétanyahou, ce qui a mis le feu aux poudres.

À voir Concert d’Amir boycotté à Gardanne : pourquoi sa chanson pour la paix divise autant

Résultat ? Plusieurs artistes, dont la chanteuse Yoa révélée dans Les Inrocks, ainsi que les DJ RaQL et LibraRomea, ont annulé leur venue en signe de protestation. Dix musiciens supplémentaires ont signé un manifeste pour demander son retrait de l’événement.

Yoa annule sa participation

Les DJ RaQL et LibraRomea se retirent

Dix musiciens signent un manifeste

Bref, ambiance tendue, ça clashe sévère dans le milieu musical francophone.

Un message de paix au cœur des tensions

Dans cette tourmente, certains n’ont pas oublié une initiative forte portée par Amir lui-même. En 2024, il dévoile un duo touchant avec Nazim, auteur-compositeur bien connu dans la galaxie pop française. Intitulé “En face”, le morceau raconte la douleur du conflit entre deux peuples à travers la rencontre poétique et symbolique d’un Juif et d’un Arabe.

Nazim a parfaitement résumé l’intention du projet : malgré les tensions et l’actualité brûlante, les deux artistes ont choisi d’afficher une amitié solide qui dure depuis dix ans, contre vents et marées. Le message est clair : il existe un autre chemin que la guerre. Une déclaration qui résonne comme un appel lucide à la paix, et pas comme une utopie niaise.

À voir Polémique sur Amir à Gardanne : pourquoi son concert divise et ce que propose la mairie

Quand la pop s’unit à la politique

Et c’est là que l’évolution d’Amir intrigue autant qu’elle divise. Celui que l’on a découvert dans The Voice avec son doux sourire et sa vibe fédératrice (quelqu’un se souvient de sa reprise de “Candle in the Wind” ?) semble aujourd’hui prendre un virage plus complexe, plus adulte. Son univers pop, autrefois consensuel, flirte désormais avec des sujets brûlants.

À l’image de la saison récente de Secret Story où les candidats les plus lisses se révèlent parfois les plus profonds, Amir semble se transformer. Il n’esquive pas les débats, il s’y jette à cœur ouvert. Mais entre son clip façon film dramatique, les remous du boycott, et ses morceaux engagés, pas facile pour les fans de suivre. Alors, ange pop ou artiste engagé ? La réponse n’est peut-être plus aussi simple qu’avant.