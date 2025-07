TF1 relance Zodiaque : casting 5 étoiles au programme

Vingt ans après sa disparition des écrans, « Zodiaque » fait un come-back sur TF1 avec une toute nouvelle saison en préparation. Mais petit twist qui va faire tiquer les fans de la première heure : Claire Keim ne sera pas de la partie. À la place, une autre actrice viendra semer le trouble dans la nouvelle intrigue.

Une nouvelle star pour reprendre le flambeau

Spoiler alert pour les nostalgiques : Claire Keim ne reprendra pas son célèbre rôle de Esther Delaître. Si certains espéraient la voir replonger au cœur de l’énigmatique affaire du Zodiaque, il faudra se faire une raison. La comédienne laisse sa place à Erika Sainte, un visage que les sérievores avertis connaissent déjà bien. Vue dans « Les Rivières Pourpres » ou encore « Bastion 36 », elle a le talent pour nous embarquer dans cette suite qui s’annonce intense.

La série revient sous la plume de Franck Ollivier (déjà derrière les précédentes saisons), accompagné cette fois de Malina Detcheva, Sophie Dab et Charlène Galan. Côté réalisation, c’est Bruno Garcia (à qui l’on doit récemment « Brocéliande » avec Nolwenn Leroy, pépite du suspense made in TF1) qui dirigera tout ce beau monde.

Un casting qui claque

Même si Claire Keim manque à l’appel, d’autres visages bien connus viendront relever le niveau. Francis Huster, déjà présent dans les deux premières saisons, sera bel et bien de retour. Et il ne revient pas seul ! Au menu côté casting :

Lannick Gautry

Marine Delterme

Marie-Christine Barrault

Zoï Severin

Philypa Phoenix

Arthur Jugnot

Annelise Hesme

Alex Doux

Franchement, si avec ça on ne tient pas un bon petit thriller à la française, on ne s’y connaît plus.

Entre anciens et nouveaux, ce casting a tout pour secouer les fans. Et qui sait, peut-être que de nouveaux duos cultes vont naître, à l’image de ce qu’on a pu voir récemment dans la Star Academy où certaines affinités ont retourné le château.

Une intrigue toujours aussi mystérieuse

Cette saison 3, très attendue, va replonger dans l’univers sombre et tordu du tueur du Zodiaque. L’histoire suivra les Escoffier, une riche famille en apparence paisible mais dont les secrets vont vite ressurgir. Une série de meurtres hyperlinkés au tueur légendaire viendront semer la panique, et autant dire que ça ne sent pas les vacances à Marseille…

Le petit bonus pour les fans : l’action se déroulera toujours dans la cité phocéenne, ville emblématique du tournage depuis la première saison. Une continuité qui devrait ravir les puristes de la série.

Un tournage qui s’annonce intense

Le tournage démarrera fin août 2025, pour s’étirer jusqu’en décembre. Autant dire qu’on peut espérer une diffusion courant 2026, même si TF1 garde encore la date exacte bien au chaud. Un petit cliffhanger en mode Les Cinquante, histoire de bien faire monter la sauce.

Pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus, cette saison 3 de « Zodiaque » s’annonce comme un joli bijou d’intrigues familières et de tension renouvelée. Reste à voir si la magie opérera toujours sans sa star d’origine…