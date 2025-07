Pro-Poutine, Lalanne célèbre son nouveau “honneur”

Francis Lalanne a reçu un portrait dédicacé de Vladimir Poutine, remis en main propre par l’ambassadeur de Russie à Paris. Oui oui, vous avez bien lu. C’était lors d’une cérémonie organisée le 16 juillet 2025 à l’ambassade. Le chanteur, grand admirateur du président russe, n’a pas caché son émotion.

Francis Lalanne, plus pro-russe que jamais

Depuis plusieurs mois, Francis Lalanne vit son meilleur mood en Russie. Il a même chanté un hymne à la paix en hommage au peuple russe, tout en multipliant les apparitions aux côtés de figures proches du Kremlin. Début juin, il a sorti un morceau en duo avec Elena Maximova, ex-star de The Voice Russie, tourné directement sur la place Rouge. Une ambiance très « love story diplomatique », mais version géopolitique.

Et ce n’est pas tout. Au printemps dernier, Lalanne était aux premières loges des commémorations de la victoire soviétique de 1945. Il assure y avoir assisté de son propre chef, sans invitation spéciale, mais avec une passion débordante pour l’histoire russe… et pour Vladimir. Ça passe crème, en Russie en tout cas.

Un virage politique bien marqué (et très critiqué)

Petit flashback : avant sa romance politico-artistique avec Moscou, Francis Lalanne était surtout connu pour son engagement humaniste et écologique. Le gars qui chantait pour la planète et la paix dans le monde s’est peu à peu transformé en figure (très) controversée. Entre ses discours anti-Macron, son soutien (très vocal) aux Gilets Jaunes, et ses prises de parole complotistes pendant la pandémie, on peut dire qu’il a changé d’hymne.

En 2024, Lalanne tente un comeback politique pas piqué des hannetons en se présentant aux élections européennes aux côtés de Dieudonné. Spoiler alert : ça ne s’est pas super bien terminé. Faute de déclaration de ses comptes de campagne, il est déclaré inéligible en avril 2025. Game over pour l’instant.

Des ennuis avec la justice en parallèle

Comme si la saga n’était pas déjà assez remplie, Francis Lalanne a été condamné pour harcèlement moral envers son ex-compagne. Mais ça ne s’arrête pas là. Plusieurs autres procédures sont en cours pour violences verbales et physiques. L’artiste, qui se voulait chantre de paix, traverse donc une série noire côté justice.

Et pendant que Francis arbore fièrement son portrait signé Poutine, côté public français, la réaction oscille entre incompréhension, gêne et nostalgie de « On se retrouvera »… époque où tout ça paraissait bien loin.