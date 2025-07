Humour 90s : la nouvelle vie d’Eric Collado

Il fête ses 62 ans ce 17 juillet et certains se demandent encore où a bien pu passer Eric Collado, l’un des visages inoubliables du groupe comique « Nous C Nous », révélé aux côtés de Jean Dujardin et Bruno Salomone dans les années 1990. Spoiler alert : il n’a jamais quitté la scène.

Des débuts qui sentent bon les années 90

Retour au siècle dernier, quand les parodies de boys-band faisaient hurler de rire le public de France 2. Avec leur tube culte « Nous C Nous » (oui oui, tout simplement), cette joyeuse bande de potes se fait repérer en 1997 par Patrick Sébastien. Direction les plateaux d’émissions comme « Étonnant et drôle » ou « Fiesta », où l’humour potache et les sketches survoltés cartonnent.

Ils poussent même le délire plus loin avec leur propre émission, « Le Toc Show », et enchaînent les passages dans « Farce Attaque ». À cette époque, Eric Collado est clairement dans la vibe, et tient sa place aux côtés de Jean Dujardin (future star d’Un Gars, Une Fille) et Bruno Salomone (qu’on reverra lui aussi dans pas mal de perles comiques).

Le théâtre, sa scène de prédilection

Une fois l’aventure « Nous C Nous » derrière lui, Eric ne s’est pas calmé pour autant. Direction les planches, avec des pièces qui font souvent mouche. Il reprend le rôle principal dans « Le Clan des divorcées » (coucou Alil Vardar), et tape fort avec « Réactions en chaîne », coécrit avec un des Chevaliers du Fiel. Ambiance humour et situations barrées garanties.

En 2017, il retrouve même son ancien complice Salomone pour mettre en scène « Une journée au paradis », preuve que les liens du rire sont plus solides que le gel des années 90.

Une carrière discrète mais toujours bien vivante

Alors qu’on aurait pu croire à une retraite paisible loin des projecteurs, Eric Collado reste bien dans la course. Il s’apprête à monter sur les planches du célèbre théâtre du Splendid dans « Les Marchands d’étoiles », avec une première prévue pile le 17 juillet 2025, genre le jour de son anniv, la grande classe. Dernière représentation prévue pour le 11 janvier 2026, autant dire qu’il va squatter la scène un bon moment !

Ce n’est pas tout, on l’a aussi croisé sur le petit écran dans :

La série « Père Noël à domicile » sur M6

sur M6 « Les Mystères de l’amour » en 2017

en 2017 Le film policier « Selon la police » sorti en 2022

Ce n’est peut-être pas le chemin strass et paillettes made in Jean Dujardin version The Artist, mais Eric Collado trace sa route pépouze. Comme quoi, il y a une vie après les chorés de boys-band et les sketchs de France 2, et elle peut être vraiment pépite.

