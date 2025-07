Julia Vignali quitte Affaire conclue ? La vraie raison du “clap final”

Pas de panique pour les fans d’Affaire conclue ! Le tournage s’est terminé pour l’été, mais Julia Vignali sera bel et bien de retour à la rentrée sur France 2. L’annonce de cette pause estivale a semé le doute chez certains téléspectateurs, mais on vous explique tout.

Clap de fin… mais juste pour l’été

C’est Caroline Margeridon, fidèle acheteuse de l’émission, qui a mis le feu aux poudres avec une simple photo Instagram. Une jolie photo de groupe, un décor ensoleillé et une légende en deux mots : “Clap final”. Il n’en fallait pas plus pour que certains redoutent le pire, persuadés que Julia Vignali aurait quitté définitivement l’émission. Spoiler alert : tout va bien.

En réalité, il s’agit d’une pause tout ce qu’il y a de plus classique. Chaque année, Affaire conclue fait une halte estivale, le temps pour les équipes de souffler un peu. Il n’est donc pas question d’au revoir, mais juste d’un petit « à très vite ».

Julia Vignali fidèle au poste

Arrivée en 2023 après le départ emblématique de Sophie Davant, Julia Vignali s’est vite imposée comme un visage incontournable du programme. Avec sa bonne humeur contagieuse et son côté très pro, elle a conquis les fans d’objets cachés et d’enchères musclées.

Autant vous dire que, niveau popularité, elle assure grave. Et c’est bien pour ça que son “clap final” a pu faire flipper les plus accros. Rassurez-vous les amis, elle sera de retour sur vos écrans en septembre. On garde :

la même team

les mêmes antiquaires (on t’a vu Harold Hessel, toujours aussi stylé)

évidemment la même énergie

Des vacances bien méritées pour Julia

Avant la rentrée, place au repos. Après quelques mois à enchaîner les tournages et à courir entre les plateaux de France 2, Julia Vignali s’accorde un été de détente bien mérité. L’année dernière, elle s’était envolée direction le Mexique, à la Riviera Maya, pour un break total dans un hôtel luxueux (la classe).

Cette année, le mystère reste entier sur sa destination. On imagine bien un endroit paradisiaque avec vue sur la mer et cocktails à la main, mais pour l’instant, elle garde tout ça pour elle (ou pour ses stories Insta à venir ? Affaire à suivre).

Affaire conclue, toujours au top

Si vous étiez en total stress à l’idée de perdre votre dose quotidienne de brocantes télévisées, vous pouvez souffler. Affaire conclue revient à la rentrée avec tout ce qu’on aime : des vendeurs improbables, des objets chargés d’histoire, et des enchères qui montent, qui montent… (Parfois plus vite que les clashs dans Les Cinquante).

Alors pas de drame cet été, juste un break pour mieux retrouver toute l’équipe à la rentrée. Et vous verrez, avec Julia Vignali à la tête du navire, ça va encore cartonner.