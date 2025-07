“Un crève-cœur” : la forêt de Brocéliande ravagée, l’émotion de Nolwenn Leroy

La forêt mythique de Brocéliande, en Bretagne, est de nouveau en proie aux flammes. Deux ans après un premier incendie marquant, un nouveau feu s’est déclaré entre Tréhorenteuc et Paimpont, dévastant déjà plus de 100 hectares en seulement quelques heures. L’émotion est grande, notamment pour Nolwenn Leroy, très attachée à ce lieu légendaire.

La forêt de Brocéliande en feu… encore

C’est un véritable drame environnemental qui se joue en ce moment en Bretagne. Ce mercredi, un incendie s’est déclaré dans la forêt de Brocéliande, cette même forêt chargée de légendes et d’Histoire, et rendue encore plus célèbre par la série homonyme portée par Nolwenn Leroy. Le feu a débuté entre Tréhorenteuc et Paimpont en pleine journée, attisé par des conditions météo défavorables.

En à peine quatre heures, ce sont déjà 100 hectares qui sont partis en fumée, et la situation reste préoccupante. Selon les informations du 20 Heures de France 2, 200 pompiers sont mobilisés sur place, épaulés par des moyens aériens à venir, notamment des avions bombardiers d’eau.

Heureusement, même si les flammes progressent, aucune habitation n’était menacée au moment des dernières nouvelles. Par mesure de sécurité, les habitants du secteur sont invités à rester chez eux, portes et fenêtres closes. Ambiance tendue au cœur de la mythique forêt.

Nolwenn Leroy, très émue par les images

Si vous aviez suivi la série Brocéliande sur TF1 en 2023, vous vous souvenez sûrement de l’ambiance mystique du décor. Et pour cause, Nolwenn Leroy avait tourné cette fiction dans sa région natale, avec un amour sincère pour cette forêt si spéciale. Dans les interviews, elle racontait souvent à quel point elle y avait passé des moments magiques pendant son enfance, entre balades féeriques et rêveries inspirantes.

Voir ce patrimoine ravagé à nouveau pour la deuxième fois en deux ans, c’est un crève-cœur. Et même si la chanteuse devenue actrice ne s’est pas encore exprimée publiquement à propos de cet incendie, on imagine que le choc doit être immense pour elle. C’est comme si la légende d’Arthur et Merlin vacillait une fois de plus…

Le spectre de 2022 plane toujours

Ce qui fait peur, c’est que ce n’est pas la première fois que Brocéliande flambe comme ça. En 2022 déjà, un autre feu avait détruit près de 400 hectares de cette forêt emblématique. Et depuis, la région est sous alerte sécheresse, donc autant dire que la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres (littéralement).

Avec l’arrivée des beaux jours et les températures qui grimpent à fond les ballons, les risques d’incendies se multiplient, surtout dans des zones à la végétation dense comme la forêt de Brocéliande. Et quand on sait que l’endroit attire chaque été des milliers de randonneurs fans de légendes, ça complique tout.

Alors voilà, Brocéliande, ce lieu mystique qui inspire l’imaginaire, les séries télé et les esprits rêveurs comme Nolwenn, est en train de se battre contre un feu dévastateur qui la ronge. Espérons que les pompiers arrivent à le maîtriser rapidement, parce que là franchement, ça n’a rien de magique.